Raste broj žrtava u ruševinama zgrade na Floridi, tragaju za još 156

Broj žrtava urušavanja stambene zgrade u Surfsideu na Floridi u subotu se popeo na pet, a još 156 osoba smatra se nestalima, objavila je gradska čelnica.

"Spasilačke ekipe pronašle su još jedno tijelo u ruševinama, a u potrazi su otkriveni i drugi ljudski ostaci", objavila je čelnica MIami-Dade okruga Daniella Levine Cava na konferencije za medije.

#MDFR continues to work tirelessly as search and rescue efforts are ongoing in the #SurfsideBuildingCollapse. All the resources we have available, including local assets from partner agencies are being brought in to assist. pic.twitter.com/fs20qcchZX