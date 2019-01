Rastavio zidni telefon i zgrozio se onime što je bilo unutra

Jedan radnik poprilično se iznenadio prizorom koji ga je zatekao tijekom posla na jednom imanju u Sydneyju.

Naime, odlučio je rastaviti zidni telefon koji naočigled dugo nije ispravan, a stoga niti korišten.

Kad je skinuo prednji dio uslijedio je šok - među žicama bili su zapreteni brojni mrtvi ogromni žohari.

Video radnikovog 'otkrića' postao je viralan pa su neki šaljivo komentirali - 'I think that phone has been bugged' ili u slobodnom prijevodu - 'čini mi se da je netko prisluškivao taj telefon'.