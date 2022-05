Raspudić: 'Plenković je u Ukrajini lav, a u BiH miš. Znam tko idući leti iz Vlade'

Oporbeni zahtjev za raspuštanje Sabora i raspisivanje novih izbora uvijek ukazuje na ozbiljnost situacije. I upravo se o toj oporbenoj akciji krajem prošlog tjedna, u petak, u Saboru raspravljalo cijeli dan. Bilo je burno. No sad ta oporbena incijativa ide iz dva smjera. Odvojeno su je pokrenuli Most i sedam klubova lijevo-liberalnih stranaka predvođenih SDP-om. Stoga na početku razgovora s Ninom Raspudićem (Most) pitamo zašto se išlo u ta dva kraka, a on uzvraća:



- Potpuno je jasno da u Hrvatskoj postoje tri relevantne političke opcije i da će vjerojatno tako biti i na sljedećim izborima kada će građani moći birati između HDZ-a i njegovih patuljastih satelita s jedne, lijevog bloka s druge strane, i Mosta kao treće opcije. Otvoreni smo prema svim kvalitetnim oporbenim inicijativama i dokazali smo to, primjerice, tijekom famozne blokade saborske govornice kada se, protuposlovnički, htjelo progurati novog ravnatelja HRT-a, čime smo spasili zakonito postupanje Sabora, što nam je idući dan potvrdio i Odbor za Ustav. No, nalazili smo se puno puta u situacijama kada smo bili jedina oporba i imali protiv sebe zajedno HDZ i sve lijeve stranke, kao u slučaju COVID potvrda. Na kraju su obje točke dnevnog reda u petak išle objedinjeno, ali bila su dva predlagača, time i dvostruko više vremena za iznošenje stajališta, što se pokazalo dobrim tijekom cjelodnevne, kvalitetne rasprave.