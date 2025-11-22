'Mislim da medijski narativi na Zapadu čine da ljudi osjećaju samozadovoljstvo u pogledu pomoći Ukrajini'

Od početka rata u Ukrajini zapadni se svijet pita što o tom sukobu misle Rusi, ali ne predsjednik Vladimir Putin, ne ministri, tajkuni ili ratnohuškački mediji, pa čak ni liberalni protivnici rata od kojih većina danas živi izvan Rusije. Dapače, mnogo je zanimljivije pitanje što misle obični Rusi, radnici u tvornicama, informatičari i medicinske sestre. Ljudi izvan Moskve i Sankt-Peterburga. Jako malo zapadnih istraživača i sveučilišnih profesora to razumije bolje od političkog antropologa Jeremyja Morrisa, britanskog istraživača koji radi na danskom sveučilištu Aarhus. On već desetljećima odlazi duboko u Rusiju, primjerice u Kalušku oblast koja se nalazi jugozapadno od Moskve, i razgovara sa stotinama ljudi kako bi shvatio što oni misle i kako vide svijet. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, njegov je rad dobio dodatnu dimenziju, i postao još relevantniji.