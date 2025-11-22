Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
INTERVJU: JEREMY MORRIS

'Mislim da medijski narativi na Zapadu čine da ljudi osjećaju samozadovoljstvo u pogledu pomoći Ukrajini'

Autor
Dino Brumec
22.11.2025.
u 13:45

Britanski istraživač koji odlazi duboko u Rusiju kako bi shvatio što Rusi misle

Od početka rata u Ukrajini zapadni se svijet pita što o tom sukobu misle Rusi, ali ne predsjednik Vladimir Putin, ne ministri, tajkuni ili ratnohuškački mediji, pa čak ni liberalni protivnici rata od kojih većina danas živi izvan Rusije. Dapače, mnogo je zanimljivije pitanje što misle obični Rusi, radnici u tvornicama, informatičari i medicinske sestre. Ljudi izvan Moskve i Sankt-Peterburga. Jako malo zapadnih istraživača i sveučilišnih profesora to razumije bolje od političkog antropologa Jeremyja Morrisa, britanskog istraživača koji radi na danskom sveučilištu Aarhus. On već desetljećima odlazi duboko u Rusiju, primjerice u Kalušku oblast koja se nalazi jugozapadno od Moskve, i razgovara sa stotinama ljudi kako bi shvatio što oni misle i kako vide svijet. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, njegov je rad dobio dodatnu dimenziju, i postao još relevantniji.

Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini Vladimir Putin

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Moloh
Moloh
14:43 22.11.2025.

Koga briga šta rusi misle ili dali upće misle. Napravit zid od 8 metara, odvojit banke, internet pa neka si misle što hoće.

DE
Dex
13:56 22.11.2025.

obićni ljudi u Rusiji mogu saznati samo ono što im Putinov ratnohuškački režim servira .. neki su toliko dezinformirani pa misle kako je Staljin još na vlasti. Obićan rus mora imati internu putovnicu ako želi iz jedne oblari otići u drugu i to samo ako režim odobri ... netko iz Sankt Peterburga ne može samo tako putovati u Moskvu kao što to u Europi netko može iz Atene u Lisabon ili Stockholm a da ga nitko ne pita za dokumente a što je u Rusiji čest prizor jer se svako malo rade policijske racije i oni koji putuju bez odobronja su uhićeni. ..... samo Rusia Reich već stoljećima

Avatar kozorog
kozorog
14:37 22.11.2025.

Samo vi potcjenjujte ruse. I omalovažavajte. Narod koji je izumio radio, tv u boji, kombajn, gusjeničare,tramvaj, videorekorder, helikopter, foto ćelija, sintetičku gumu, dobivanje benzina, moćan u književnosti i glazbi... Isnijavanje zbog wc-a, a radi se o malom postotku ljudi, koji to ne mogu imati zbog klime. Zašto ne ismijavate amere na aljasci zbog toga?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja