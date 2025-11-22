Od početka rata u Ukrajini zapadni se svijet pita što o tom sukobu misle Rusi, ali ne predsjednik Vladimir Putin, ne ministri, tajkuni ili ratnohuškački mediji, pa čak ni liberalni protivnici rata od kojih većina danas živi izvan Rusije. Dapače, mnogo je zanimljivije pitanje što misle obični Rusi, radnici u tvornicama, informatičari i medicinske sestre. Ljudi izvan Moskve i Sankt-Peterburga. Jako malo zapadnih istraživača i sveučilišnih profesora to razumije bolje od političkog antropologa Jeremyja Morrisa, britanskog istraživača koji radi na danskom sveučilištu Aarhus. On već desetljećima odlazi duboko u Rusiju, primjerice u Kalušku oblast koja se nalazi jugozapadno od Moskve, i razgovara sa stotinama ljudi kako bi shvatio što oni misle i kako vide svijet. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, njegov je rad dobio dodatnu dimenziju, i postao još relevantniji.
'Mislim da medijski narativi na Zapadu čine da ljudi osjećaju samozadovoljstvo u pogledu pomoći Ukrajini'
Britanski istraživač koji odlazi duboko u Rusiju kako bi shvatio što Rusi misle
Komentara 7
obićni ljudi u Rusiji mogu saznati samo ono što im Putinov ratnohuškački režim servira .. neki su toliko dezinformirani pa misle kako je Staljin još na vlasti. Obićan rus mora imati internu putovnicu ako želi iz jedne oblari otići u drugu i to samo ako režim odobri ... netko iz Sankt Peterburga ne može samo tako putovati u Moskvu kao što to u Europi netko može iz Atene u Lisabon ili Stockholm a da ga nitko ne pita za dokumente a što je u Rusiji čest prizor jer se svako malo rade policijske racije i oni koji putuju bez odobronja su uhićeni. ..... samo Rusia Reich već stoljećima
Samo vi potcjenjujte ruse. I omalovažavajte. Narod koji je izumio radio, tv u boji, kombajn, gusjeničare,tramvaj, videorekorder, helikopter, foto ćelija, sintetičku gumu, dobivanje benzina, moćan u književnosti i glazbi... Isnijavanje zbog wc-a, a radi se o malom postotku ljudi, koji to ne mogu imati zbog klime. Zašto ne ismijavate amere na aljasci zbog toga?
Koga briga šta rusi misle ili dali upće misle. Napravit zid od 8 metara, odvojit banke, internet pa neka si misle što hoće.