Putin je svijet uvukao u igru pogađanja i reagiranja

Nitko od nas ne zna što je u Putinovoj glavi, kazala je nedavno jedna američka visoka dužnosnica novinarima. I nije bila u krivu. Izvješća obavještajnih službi zapadnih zemalja mogu dati opću sliku, snimiti stanje na terenu, no koji je sljedeći korak ruskog poglavara - to se teško može predvidjeti, što je pokazao i jučerašnji govor u Moskvi na obilježavanju Dana pobjede.



Danima se špekuliralo o velikoj prekretnici u ratu s Ukrajinom, bilo da će ići prema smirivanju ili razbuktavanju situacije, no od toga nije bilo ništa. Čuli smo retoriku koju Rusi koriste cijelo vrijeme, opća mjesta ruske ratne retorike - denacifikacija, NATO, prijetnja, povijest, potom naglasak na humanitarna ili “humanitarna” pitanja i novootkrivenu povezanost crkve i države. U taktičkom smislu - ništa. No taj je govor dobro osvijestio jednu činjenicu - Putin nastavlja igrati po svome, a da ostatak svijeta nije ništa ništa pametniji u kojem smjeru ide.