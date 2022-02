Putin je Orbanu dao pet puta jeftiniji plin, može li to biti korist i za Hrvatsku?

Viktor Orban ne dijeli europske brige oko plina. U petosatnom razgovoru sa svojim prijateljem Vladimirom Putinom dogovorio je isporuku dodatnih milijardu kubika prirodnog plina iz Rusije godišnje čime će svake godine u Mađarsku, poglavito kroz Turski tok, dolaziti 5,5 milijardi kubika. I to sve do 2036. godine. No, plin koji je Orban kupio od Putina pet je puta jeftiniji od trenutne cijene po kojoj se prodaje Europi.



Zaobišli Ukrajinu preko Turske