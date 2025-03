Putin donio ključnu odluku u procesu zbližavanja s Amerikom, potpisao papire, tamo šalje svog čovjeka

Ruski predsjednik Vladimir Putin napravio je novi korak ka zbližavanju s Amerikom. Naime, imenovao je novog veleposlanika -Aleksandra Darčijeva. To mjesto bilo je upražnjeno od listopada 2024. godine, kada se dugogodišnji ruski veleposlanik Anatolij Antonov vratio u Moskvu. On je bio na toj funkciji od 2017. godine.

Novi veleposlanik Darčijev je prethodno bio ruski veleposlanik u Kanadi (od listopada 2014. do siječnja 2021.).

Darčijev je 1983. godine diplomirao na Moskovskom državnom sveučilištu, doktor je povijesti, govori engleski i francuski jezik, a zaposlen je u Ministarstvu vanjskih poslova od 1992. godine.

🇷🇺🇺🇸 During #RussiaUS consultations in Istanbul on February 27, the American Side conveyed an official Note Verbale granting agrément for the appointment of Mr Alexander #Darchiev as the new Ambassador of the Russian Federation to the US.



