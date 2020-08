Pupovac je odlučio ojačati Plenkijeve bezobrazne napore da se Domovinski rat privede kraju

Subota 8. 8. 2020.

Neviđena okrutnost hrvatskog diktatora Andreja Plenkovića, koji je dolaskom u Knin s potpredsjednikom vlastite Vlade Borisom Miloševićem izbio važan adut iz rukava krajnjoj desnici u Hrvatskoj, koja je ostala bez važne teme, nastavlja se i dalje. Iako su ga desničari na koljenima molili da barem ne dira Vukovar, izgleda da ih je Plenki odlučio do kraja uništiti. Vijest da će Boris Milošević na Dan sjećanja na vukovarsku tragediju najvjerojatnije biti dio službenog protokola zavila je u crno svakog poštenog hrvatskog ultradomoljuba. Time sve gubi smisao. Ne radi to, Plenki. Pusti nas da se još samo malo mrzimo.

Nedjelja 9. 8. 2020.

Ne, ne, ne! Recite mi da ovo nije istina. Najveći neprijatelj Republike Hrvatske, čovjek koji mučki sjedi već sedmi mandat u Hrvatskom saboru, podlac koji je napravio sve da Hrvatska uđe u dušmansku Europsku uniju, Milorad Pupovac, odlučio je podijeliti bol sa stanovnicima herojskog sela Škabrnja, posjetiti ih na godišnjicu masakra i time ojačati Plenkijeve bezobrazne i tiranske pokušaje da se barem Domovinski rat privede kraju iako je od njegovog službenog završetka prošlo tek 25 godina. Agresoru Pupiju hrabro se suprotstavio jedino načelnik Škabrnje Nediljko Bubnjar iako čovjek ima posla. Naime, protiv domoljuba Nede USKOK je otvorio dvije istrage. Sumnjiče ga da je spiskao malo općinske love. Nije puno, zericu više od milijun kuna.

Ponedjeljak 10. 8. 2020.

Cijela Hrvatska danima je pratila dramu naše Nikoline i Vidoja koji su izbačeni iz vile u Trogiru, gdje im je nestalo nešto nakita, love i satova. Ništa strašno ni pretenciozno, maksimalno oko 300.000 eura, ali to je bio znak za uzbunu diljem Hrvatske. Prvo je jedna baka iz Belišća poslala 50 kuna i onda se akcija “Za Nikolinu i Vidoja” proširila diljem Hrvatske, a uključile su se i ostale zemlje u okruženju. Mnoge je rasplakala Nikolinina izjava da je 40 kila nakita nosila na more jer ga “obožava nositi”. Objasnila je da je i Vidoje strastveni ljubitelj satova. Kada je to pročitao, u akciju se uključio i stanovnik Remetinca I. S. (podaci poznati uredništvu i organima gonjenja), koji je Vidoju poslao jedan od svojih skupih satova. Znali smo da imamo veliko srce, ali ovo je iznenadilo i naše kardiologe.

Utorak 11. 8. 2020.

Umjesto novog normalnog, u Hrvatskom turizmu opet vlada paranormalno! Paranormalni fenomen “hrvatskog turističkog trokuta”, područja koje omeđuju Istra, Dubrovnik i Vis, ponovo su počeli nestajati turisti. U to ukleto područje za vikend ih je ušlo 553.000, a pošteni turistički iznajmljivači, ljudi koji jedu kruh sa sedam kora, prijavili su 275.480 gostiju. Kamo je nestalo 277.520 turista? Na to odgovor nemaju ni Krešimir Mišak ni Ivan Pernar tako da teorije da su ih pojeli ljudi gušteri i da su iskorišteni da bi se na njima testiralo cjepivo protiv korone za sada ne drže vodu. Ali treba razumjeti i iznajmljivače, U strahu od pandemije su velike oči. Treba držati socijalnu distancu. Oni je poštuju. Ne puštaju turističke inspektore blizu.

Srijeda 12. 8. 2020.

Stožer tvrdi da neodgovorna mladež na povratku iz noćnih izlazaka po klubovima i drugim okupljalištima donosi koronu svojim roditeljima, djedovima i bakama. Traže od njih da drže socijalnu distancu od svoje mladosti i poriva koje im ona nosi. S druge strane, u Hrvatsku je ušlo stotine tisuća turista i nikome ništa. Štoviše, zavladala je panika da će Austrija i Italija pooštriti mjere i uvesti testove za svoje građane koji su se došli odmoriti u Hrvatsku. Stožer se ovdje više vodi ekonomskom logikom. Naime, mladi novac iz novčanika odnose, a turisti ga donose.

Četvrtak 13. 8. 2020.

Dok su turisti i brojni građani diljem Hrvatske gledali kako se nebom kotrljaju Suze svetog Lovre, stanovnike hrvatske metropole na ulice izveo jedan drugi prirodni fenomen. Naime, kao i svake godine zagrebačko nebo obasjao je plamen iz odlagališta otpada tvrtke C.I.O.S. Povodom požara oglasio se Tomica Tomašević rekavši kako “nije normalno da u šest godina imamo peti požar u C.I.O.S.-u”. Tomica nema pojma. Vidi se da je zelen. Upravo suprotno, postalo je najnormalnije da odlagališta otpada Bandićeva pajde Pripuza gore redovno. Nenormalno je jedino što nitko oko toga ništa ne poduzima.

Petak 14. 8. 2020.

Sve je izglednije da nas u rujnu ponovo čeka teror izolacije i raznih drugih maltretiranja i ograničenja kretanja u borbi protiv korone. Vijest da je baćuška Vladimir otkrio cjepivo zavila je u crno političare na Zapadu, pa je čak i iskusni epidemiolog Donald Trump izrazio sumnju u njega. Trump je simpatije svijeta osvojio kada je u ožujku pokušao kupiti njemačke znanstvenike koji su bili na pragu otkrića cjepiva, grozeći se ideje da cjepivo bude dostupno svima. Za kupnju ruskog cjepiva javili su se iz Vijetnama, a “vakcinu” je zatražio i Milorad Dodik za svoj feud u Bosni. Zna se da Rusima u Hrvatskoj najviše vjeruje Tomica Karamarko pa se nagađa da bi ga on prvi mogao primiti.