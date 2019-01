Pucnjava na Korzici: Među žrtvama i policajac

Jedna osoba je ubijena, a šest je ozlijeđeno nakon što je muškarac započeo pucnjavu u gradu Bastiji na francuskom otoku Korzici, prenosi BBC. Osumnjičeni je počeo pucati nasred ulice oko 16:25, a nakon napada se navodno vratio kući kada mu je policija opkolila zgradu.

Motiv napada još uvijek nije poznat, iako su prva izvješća isključila opciju terorizma. Za osumnjičenog se kaže da je u svojim šezdesetim godinama i da ima barem jedan raniji prijestup, a jedna od žrtava pucnjave bio je i policajac.

Man opens fire on crowd



At least five people shot and some reportedly stabbed in the city of Bastia, #France. The attacker is holed up in an apartment building, police are on scene. The suspect said to be a 70-year-old man. pic.twitter.com/Oyq2M7Ng8R