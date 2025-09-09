FOTO Zagrepčani navalili na pakete iznenađenja, psihologinja: 'To je jedna od crta naše ličnosti, kod nekih manje, kod nekih više'

U zagrebačkom Avenue Mallu jedna trgovina izazvala je pravu pomamu među građanima. Neki su satima čekali u redu, a drugi su davali i više od stotinu eura kako bi kupili nešto, iako nisu znali što zapravo kupuju. Riječ je o pop-up trgovini King Colis u kojoj se prodaju izgubljeni paketi. U ponudi imaju deset tona izgubljenih paketa koje možete kupiti, ali ih prije toga ne smijete otvoriti.

Naša kolegica jučer je posjetila trgovinu i uvjerila se kako su neki čekali satima da bi u nju uopće ušli. A kada su napokon ušli unutra, imali su deset minuta da odaberu paket koji se naplaćuje po težini. Mogli su birati, žele li standardni ili premium paket. Sto grama standard paketa košta 1,90 eura, a premiuma 2,79, a plaćanje je moguće isključivo karticama.

O pomami za paketima razgovarali smo s psihologinjom Dubravkom Miljković koja kaže kako su ljudi 'navalili' na pakete zbog osjećaja uzbuđenja. - Potraga za uzbuđenjima jedna je od crta naše ličnosti; kod nekih manje, a kod drugih više izražena. Ljudi traže nova iskustva i osjećaje i da bi do njih došli, u stanju su poduzeti različite, čak i rizične aktivnosti. Neke su rizične tjelesno (npr., bunge-jumping, padobranstvo…), neke usput i skroz maloumne (kao npr. vožnja romobila bez kacige, jurnjava po autocestama, skakanje na glavu u plitku vodu… ).

Neka su, pak, uzbuđenja financijske prirode. Novac se ulaže u oklade, kockanje, lutrije svih vrsta… Zabluda je pritom da svi to rade zbog zarade. Neki to rade i samo zbog uzbuđenja koje prati iščekivanje ishoda. (Gubitak ih ne pogađa, dobitak i ne podignu!) No, u svakom slučaju, dobitnici su samo jako rijetki. Međutim, kad kupuješ „mačka u vreći“, rizika praktički nema: može taj mačak biti crni ili bijeli, manji ili veći, ali paket nije prazan! I da, uzbuđenje će duže trajati ako paket otvoriš tek kad se vratiš kući - kaže profesorica Dubravka Miljković.

VIDEO Stvorio se ogromni red ispred jednog dućana u zagrebačkom shopping centru: Svi žele misteriozne pakete