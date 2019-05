Prvi javni nastup slovenske agentice: Bila sam sigurna da su telefonski razgovori zaštićeni

Odluka Arbitražnog suda o granici Hrvatske i Slovenije vrlo je ispravna. U Sloveniji se vodila rasprava o tome treba li dobiti dvije trećine ili jednu trećinu Piranskog zaljeva, a naposljetku je dobila oko 80 posto. Osim toga, status je vode da je to unutarnje more. Takav status Piranski zaljev ne bi imao ni nakon sporazuma Drnovšek-Račan – kazala je u svom prvom javnom nastupu od izbijanja arbitražne afere tadašnja slovenska agentica Simona Drenik, koja je "slovenskom" sucu Jerneju Sekolecu pribavljala dokumente te ga nagovarala da utječe na ostale arbitre.

Nakon izbijanja afere promptno je maknuta s tog mjesta i iz Ministarstva vanjskih poslova prebačena u Ministarstvo pravosuđa te se nije javno pojavljivala. Ovoga je puta morala govoriti, ali iza zatvorenih vrata jer je u slovenskom Parlamentu pokrenuta istraga Odbora za nadzor tajnih službi o skandalu s arbitražom iz 2015. Bio je saslušan i Sekolec, no on je izbjegao medije, dok je Simona Drenik sjela s novinarkom RTV Slovenije, ali uz pratnju svog odvjetnika.

Na pitanje je li tada – dok se vodio proces i dok je telefonski komunicirala sa Sekolcem – bila uvjerena da je dovoljno zaštićena, odgovorila je potvrdno.

- Tada sam bila uvjerena da sam dovoljno zaštićena. Danas na sve to gledam drukčije, kao i svi mi, ali lako je biti general poslije bitke. Danas bismo to drukčije. Razloga je bilo više, i uvjerena sam da Slovenija nije bila jedina stranka koja je vodila ex parte komunikaciju, ali neposrednih dokaza za to nema – kazala je S. Drenik.

U pravnom smislu, ta je priča završena za Sloveniju kako je i bilo planirano.

– U međuvremenu je bila procesna komplikacija kad je arbitražni sud jasno odlučio da je riječ o prekršaju, grešci, ali da ona nije materijalna i da ne ugrožava nastavak postupka. Mislim da možemo biti sretni što je Slovenija uspjela sa svojom argumentacijom. I zadnje, ali ne i najmanje važno, mislim da je Hrvatska svjesna toga – istaknula je dodavši kako, unatoč navodima o kompromitiranju postupka i poništenju arbitražnog postupka, Hrvatska nije iskoristila sve postupke koji su joj zakonski dostupni.

– Mislim da su znali da neće biti uspješni – istaknula je.

Istragu parlamentarnog Odbora koji vodi čelnik desne stranke Nova Slovenija Matej Tonin i koja – po njegovim riječima – ima cilj ustvrditi što se zaista događalo 2015. i tko je kriv za prekršaj koji je ustanovio i Arbitražni sud, kritizirali su brojni dužnosnici, posebice tadašnji ministar vanjskih poslova, a sada obrane Karl Erjavec koji smatra da je politički motivirana. Simona Drenik ipak nije – što su neki očekivali – "utopila" Erjavca niti mu pripisala političku odgovornost u intervjuu, već je ponovila da smatra da je riječ o političkom procesu. O detaljima što je točno govorila na zatvorenoj sjednici u intervjuu nije govorila.