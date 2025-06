Prva žena na čelu MI6 u 116 godina postojanja službe mora obuzdati Rusiju i Kinu

Punih 116 godina trebalo je da na čelo britanske tajne službe dođe žena. U filmovima o Jamesu Bondu navikli smo na Judi Dench kao šeficu MI6 (prvi put u toj ulozi pojavila se u filmu "Zlatno oko" 1995.), no u stvarnosti to je mjesto bilo rezervirano za muškarce. Ipak, tradicije su tu da se ruše, pa će Tajnu obavještajnu službu od jeseni voditi 47-godišnja Blaise Metreweli koja će biti jedina javno imenovana članica te tajne službe. Takva je, naime, praksa. Uobičajeni je nadimak za šefa te tajne službe "C". Njezino imenovanje, kako je rekao premijer Keir Starmer, dolazi u trenutku kada se Velika Britanija suočava s prijetnjama neviđenih razmjera. Metreweli je već dulje vrijeme u obavještajnu sustavu, od 1999., a trenutačno je šefica tehnologije i inovacija (dužnost poznata i pod nadimkom "Q"). Veći dio karijere radila je kao operativka na Bliskom istoku i u Europi. Na čelu MI6 zamijenit će sir Richarda Moorea kojem na jesen istječe petogodišnji mandat i odlazi u mirovinu. MI6 je osnovan 1909. godine i nije jedina britanska špijunska obavještajna agencija, ali je svakako najpoznatija, zahvaljujući ponajviše filmovima i serijama, agentima iz pera Johna le Carréa i Iana Fleminga, koji su i sami radili u toj agenciji.