Prva žena koja će glasovati s biskupima: Život posvetila mladima i siromaštvu

Prvi put jedna će žena punopravno sudjelovati u glasovanju s biskupima. Papa Franjo imenovao je prvi put jednu ženu, redovnicu ksaverijanku, sestru Nathalie Becquart podtajnicom Biskupske sinode. Sestra Nathalie Becquart, ravnateljica Nacionalne službe za evangelizaciju mladih i za zvanja Francuske biskupske konferencije, na sljedećoj biskupskoj sinodi glasat će zajedno s biskupima.

Rad sa siromašnima

Sestra Nathalie rođena je 1969. godine u Fontainebleauu u Francuskoj, studirala je filozofiju, teologiju, sociologiju i specijalizirala ekleziologiju. U redovničku je zajednicu ušla 1995., a vječne je zavjete položila 2005. godine. Obnašala je razne službe na području promocije zvanja i formacije mladih.

Bila je duhovna ravnateljica Ignacijanske mreže mladih u Francuskoj, nacionalna koordinatorica izviđačkog programa za mlade u siromašnim i multikulturalnim gradskim područjima, a od 2012. do 2018. godine bila je ravnateljica Nacionalne službe za evangelizaciju mladih i za zvanja pri Francuskoj biskupskoj konferenciji.

Sestra Nathalie već od 2016. godine sudjelovala je u pripremi Sinode o mladima u Vatikanu kao glavna koordinatorica predsinodskog procesa i potom kao slušateljica. Papa Franjo ju je 2019. godine imenovao savjetnicom Generalnog tajništva Biskupske sinode.

Sljedeća Biskupska sinoda održat će se u listopadu 2022. upravo o zajedničkom hodu Crkve u ime još veće kolegijalnosti. Na toj sinodi sestra Nathalie će punopravno s biskupima sudjelovati u raspravi i glasanju. Biskupska sinoda predstavlja najviši trenutak kolegijalnog upravljanja Crkvom, a na temelju odluka Drugog vatikanskog koncila. Papa Franjo i tim imenovanjem pokazuje da želi davati sve veće uloge ženama u upravljanju Crkvom.

Veće uključivanje žena

Glavni tajnik Biskupske sinode kardinal Mario Grech izjavio je da se tijekom nedavnih sinoda naglašavalo potrebu većeg uključivanja žena na ključnim mjestima u Crkvi i njihovu većem uključivanju u procese promišljanja i odlučivanja. Na zadnjim sinodama povećavao se broj žena koje su na njima sudjelovale ili kao stručnjakinje za određene teme ili kao slušateljice.

– S imenovanjem sestre Nathalie Becquart i time što će ona imati pravo glasanja, otvorena su vrata većem sudjelovanju žena. Vidjet ćemo koji se daljnji koraci mogu učiniti u budućnosti – kazao je Grech.

Papa Franjo imenovao je još jednu ženu na odgovorno mjesto. Catia Summaria postala je novi promicatelj (kako se u Vatikanu nazivaju tužitelji) drugostupanjskog suda Države/Grada Vatikana. Summaria ima dugu tužiteljsku karijeru u Italiji.

Bila je sudski slušač od 1980. do 1989., nakon čega je imenovana zamjenicom tužitelja pri okružnom sudu u Rimu, a od 2000. do 2011. bila je zamjenica rimskog tužitelja, te do 2017. zamjenica tužitelja drugostupanjskog suda u Rimu.