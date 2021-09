Protutalibanski pokret otpora: Gotovo tisuću talibanskih boraca je ili ubijeno, ili ranjeno ili zarobljeno

Protutalibanski pokret otpora afganistanskim talibanima, koji su u kolovozu osvojili zemlju, objavio je u nedjelju da su njihovi borci očistili sjeveroistočni dio Pandžšira od radikalnih boraca i nanijeli im teške gubitke.

Glasnogovornik Nacionalne fronte otpora Fahim Dashti, napisao je na Twitteru da je okrug Paryan district potpuno slobodan od talibanskih boraca.

Gotovo tisuću talibanskih boraca je ili ubijeno, ili ranjeno ili zarobljeno, rekao je Dashti.

Informaciju nije moguće potvrditi iz neovisnog izvora, dodaje agencija dpa.

Talibanski glasnogovornik Bilal Karimi ustvrdio je na Twitteru u nedjelju da su njihove snage osvojile pet od sedam okruga u toj pokrajini.

Afghan resistance movement and anti-Taliban uprising forces stand guard on a hilltop in the Astana area of Bazarak in Panjshir province on Aug.27, 2021, as among the pockets of resistance against the Taliban following their takeover of Afghanistan. pic.twitter.com/BfipwXi0oE