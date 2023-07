VIDEO Mali neugodnjak za Putina dok je čekao egipatskog vođu; Otkrio što misli o mirovnom planu

Ukrajinska vojska je oslobodila od ruskih snaga selo Staromajorske, na južnom bojištu, gdje su snage Kijeva pojačale svoju protuofenzivu zadnjih dana, rekla je zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hana Maljar. "Oslobođeno je Staromajorske u Donjeckoj oblasti. Naši branitelji trenutno provode operacije čišćenja" ruskih snaga, napisala je na Telegramu. Ovo su prvi konkretni rezultati ukrajinske ofenzive u tom sektoru bojišnice od lipnja. Snage Kijeva su ondje već oslobodile nekoliko sela na području koje je ruskoj vojsci teško braniti a koje je nekoliko kilometara od glavne crte bojišta ruskih snaga.

TIJEK DOGAĐAJA:

12:17 - Vođa privatne oružane ruske skupine Wagnera, Jevgenij Prigožin, fotografiran je u Sankt Peterburgu tijekom ovotjednog summita Rusije i Afrike, objavio je u petak BBC. Prigožin je viđen kako se rukuje s veleposlanikom Freddyjem Mapoukom, visokim dužnosnikom u Srednjoafričkoj Republici (CAR). Fotografiju na Facebooku objavio je Dmitri Siti, koji navodno upravlja Wagnerovim operacijama u CAR-u.

Prigozhin showing up at the Russia-Africa forum, where Putin was speaking, is bizarre and an embarrassment for Putin



Does it mean everything is forgotten and we're back to business as usual? If true, it appears that Putin is even more vulnerable than many believed. pic.twitter.com/1w75bwZ8Eg