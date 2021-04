Prosvjednici se sukobili s policijom: 'Kurz je put u diktaturu'

Bečka policija je prvotno izvijestila da se je na prosvjednom skupu u Schweizerparku blizu bečkog Glavnog željezničkog kolodvora u subotu poslijepodne okupilo između 300 i 500 prosvjednika, izražavajući na taj način svoje nezadovoljstvo zbog restriktivnih korona mjera austrijske vlade. Na večer je policija korigirala podatak i izvijestila o 3.000 sudionika i za sada 14 privedenih osoba. Prema policijskom izvješću organizatori su uoči subote putem društvenih mreža pozivali ljude da se okupe u velikom broju na prosvjedu, kojeg su najavljivali kao najveći do sada i „Majku svih prosvjeda“.

No, to se očito, obzirom na odaziv prosvjednika nije ostvarilo. Kako ističu mediji organizator prosvjeda je bio bivši koruški parlamentarac Martin Rutter koji je pozvao Austrijance da dođu s djecom na manifestaciju „Park zove“ i tako prosvjeduju protiv vladinih korona mjera. Djece uglavnom nije bilo, a okupljeni su manifestaciju pretvorili u prosvjedni skup. Među prosvjednicima je bila i glasnogovornica za zdravstvo krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) Dagmar Berlakoviwitsch i vođa pokreta austrijskih Identitaraca Martin Sellner, kao i brojni pripadnici ekstremne desnice te teoretičari zavjere skupine QAnon. Prosvjednici su nosili transparente s natpisom „Kurz je put u diktaturu“, „Mir, sloboda, bez diktature“ itd., puštali glasnu glazbu i obilato se rashlađivali pivom iz limenki, navode austrijski mediji. U policijskom izvješću stoji da je nasilje izbilo nakon što je dio prosvjednika oko 14,30 krenuo prema središtu grada odnosno Landstraßer Gürtelu, ignorirajući upute i upozorenja policije te su probili policijske prepreke i limenkama piva gađali policajce. Na snimkama i fotografijama s mjesta događaja vidi se da mnoštvo prosvjednika ne nose zaštitnu FFP2 masku niti vode računa o propisanom fizičkom razmaku. Glasnogovornik policije Markus Dittrich je za austrijski radio i televiziju ORF rekao kako je privedeno 14 osoba, o čemu je ORF izvijestio u svom večernjem dnevniku. Dittrich je istakao kako je na istom mjestu gdje je izvršen pokušaj probijanja blokade policija spriječila da dođe do sukoba s protudemonstrantima na biciklima, koji su se u podne okupili na prosvjedu antifašista u bečkom Votiv - parku, a kojih je više stotina oko 14,30 ciljano krenulo u pravcu korona prosvjednika. Kako bi spriječila sukob dva protivnička tabora, policija je preko zvučnika naredila prosvjednicima da se raziđu, upozorivši ih da se prosvjed odmah prekida. Kako je dio prosvjedničke povorke ignorirao upozorenje policije da se raziđu i pokušali su probiti sljedeću policijsku blokadu kod dvorca Belvedere te dalje bacali limenka s pivom na policajce, policija je protiv nasilnih sudionika demonstracija koristila papar sprej.

Prema riječima glasnogovornika bečke policije situacija se je primirila negdje oko 16 sati. Subotnji korona prosvjed u Beču prethodno najavljivan na društvenim mrežama pod geslom „Majka svih prosvjeda“ zaokupio je pozornost ne samo bečke policije nego i austrijskog kancelara Sebastiana Kurza. Kurz je u subotu prijepodne apelirao na prosvjednike da shvate da su aktualne mjere protiv koronavirusa „nužne“ poručivši im: „Posve je jasno da su mjere nepopularne. Kako za nas, tako i za vas i sve ostalo stanovništvo. Jer svatko od nas želi povratak svog prijašnjeg života“. Austrijski kancelar je pojasnio kako je izuzetno važno voditi računa da ne dođe, s obzirom na visoki broj novozaraženih, do preopterećenosti jedinica intenzivne njege. „Svi mi istovremeno želimo, ako smo bolesni i trebamo mjesto u jedinici intenzivne njege, da ga i dobijemo“, rekao je Kurz dodavši kako je stoga nužno poduzimati potrebne mjere i pridržavati ih se. Napomenuo je kako je uvjeren da će sve veći napredak u cijepljenju stanovništva ubrzo dovesti do toga da se može početi s koracima „otvaranja“ zemlje.