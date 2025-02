Eskalacija u Čakovcu: 'Nismo država koja si može priuštiti da odjednom ostane bez osam vrhunskih kirurga'

Rijetko Međimurci izlaze na ulice. Posljednji put bilo je to 2019., kad je u Čakovcu održan prosvjed "Želim normalan život" zbog problema vezanih za romsku nacionalnu manjinu. Ovih dana prosvjeduju zbog oduzimanja upravljačkih prava nad Županijskom bolnicom Čakovec, koju je lani, kao i sve ostale u državi, preuzela država.

Vrhunski kirurzi

No jedino je u Čakovcu nezadovoljstvo eskaliralo do te mjere da je zbog odlaska liječnika poremećen normalan rad bolnice pa su neki pacijenti premještani na operacije u susjednu Opću bolnicu Varaždin. U subotu je na Trgu Republike u Čakovcu održan drugi skup potpore kirurzima koji su, nezadovoljni kadrovskim odlukama novog ravnatelja bolnice Nikole Hrena, zatražili sporazumne raskide ugovora o radu. Četiri su kirurga već pronašla nova radna mjesta, četiri još važu, a dva su se vratila na stara radna mjesta.

Iako su organizatori više puta ponavljali da se ne radi o političkom skupu, među govornicima danas su bile Ivana Kekin (Možemo) i Dalija Orešković (Centar), kao i neki lokalni političari neskloni HDZ-u. Kekin, koja je predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, najavila je da će zatražiti tematsku sjednicu o čakovečkoj bolnici.

– Sasvim sigurno nismo država koja si može priuštiti da odjednom ostane bez osam vrhunskih kirurga. Trenutačno se u bolnici ne radi niz zahvata, ljudi se odvoze u Varaždin, a neki se zahvati odgađaju. Zar smo postali društvo koje ljude koji su 30 ili 40 godina radili u toj bolnici samo tako rješavamo jer je neki HDZ-ovac jako ambiciozan? – rekla je Kekin i dodala da je to što se događa u Čakovcu samo jedan primjer kakvih ima više, od Jadrolinije do Hrvatskih šuma.

Dalija Orešković kazala je da HDZ krši Ustav jer je građanima oduzeo bolnicu koju su sami izgradili samodoprinosom. – Ovo nije politički skup, ali mi u politici dužni smo prozivati institucije. Ja ću prozvati Ustavni sud jer je još 2023. zatraženo da ocijeni ustavnost odluke o preuzimanju bolnica, a još šuti – rekla je Orešković.

U Međimurju se prikupljaju potpisi za peticiju kojom se traže ostavke ravnatelja i Upravnog vijeća bolnice. – Građani su se samoinicijativno uspjeli organizirati, ali politika se i treba umiješati ako se želi riješiti problem. Podržavam naše kirurge. Ja sam prosvjetar i zamislite da u školu dovedemo sa strane nekog doktora veterine da nam bude ravnatelj, a nema apsolutno nikakvog iskustva sa školskim sustavom. Ravnatelj Hren doista bi trebao dati ostavku jer se nije snašao. Ako je već došao po političkoj liniji, očito si nije odabrao dobre suradnike. Upravljanje treba prepustiti struci. Neka politika samo "amenuje", a struka neka bira. Kirurzi su dovoljno pametni da među sobom izaberu pročelnika i voditelja odjela – rekao nam je Mišo Rašan, jedan od okupljenih građana. HDZ-u bi, smatra, tema o bolnici mogla naštetiti na lokalnim izborima, ali naštetit će, što je gore, i pacijentima.

Zvonimir Magaš, jedan od kirurga koji su odlučili otići, objašnjava da su od samog početka tražili da se smijeni pročelnik kirurške službe Robert Grudić, kojeg je, tvrdi, odabrala politika.

– Uprava je to uvažila i smijenila ga je, a zapravo su ga stavili na drugu funkciju, pa je njegov utjecaj na kirurški kolektiv i operativne programe ostao isti. Tražimo samo da se demokratski, na temelju struke, izabere cijelo rukovodstvo kirurgije. I stručno i upravno vijeće bolnice postavljeno je po diktatu – kazao je dr. Magaš i dodao da 38 godina radi na kirurgiji, a nitko pri izboru rukovodstva nije uvažio njegovo mišljenje. Šesnaest kirurga predložilo je, tvrdi, da pročelnik kirurgije ostane njihov kolega dr. Dražen Krištofić, no novi se ravnatelj odlučio za dr. Grudića, u kojeg nezadovoljni kirurzi nemaju povjerenja jer je, kažu, već bio pročelnik i ravnatelj bolnice te da je za njegova mandata već došlo do devastacije kadrova. Osim građana, i sami liječnici su se podijelili u svojevrsne klanove. Neki kirurzi, poput R. Grudića, članovi su HDZ-a, a neki su bliski županu Matiji Posavcu (NPS) ili drugim strankama.

Pravo ravnatelja

– Ravnatelj je vidio taj naš zahtjev i unatoč tome napravio po svome. Rekao je da je njegovo pravo birati rukovodstvo. Da, istina, ali on je svjesno išao u probleme. Na vodeće pozicije imenovani su liječnici koji paralelno rade u drugim ustanovama ili su vlasnici privatnih poliklinika. Bolnica ide prema tome da postane servisna služba privatnim poliklinikama. Ja sam protiv toga da ljudi koji imaju novac imaju prednost pri operativnim zahvatima. Ako do toga dođe, u tome ne želim sudjelovati – naglasio je. U drugim bolnicama problemi nakon preuzimanja bolnica manje su, dodao je, naglašeni jer nije bilo takvih kadrovskih rješenja. – Nikad se nije dogodilo ovo što se dogodilo u Čakovcu. Znate li što je odlazak osam kirurga? To bi i jedno Rebro teško podnijelo – zaključio je dr. Magaš.

U bolnici tvrde da kirurška služba nije ugrožena i da se stanje stabiliziralo.

GALERIJA U Čakovcu prosvjedovalo oko 500 građana, kirurg poručio: U bolnici je neviđena kriza