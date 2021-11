Prosvjednici i večeras na splitskoj Pjaci: 'Ostavke, stožer odlazi!'

Uz uzvike "Ostavke, ostavke, ostavke! Stožer odlazi!" i u srijedu navečer prosvjedovalo se na splitskoj Pjaci protiv najava šireg uvođenja COVID potvrda.

Kako javlja Dalmatinski portal, svake večeri sve je više građana.

- Do nedjelje navečer ćemo imati pravi party na Rivi. Tko će to nama zabranit? Nitko!, poručila je moderatorica okupljanja Tina Perić.

- Mnogi od vas imaju djecu, roditelje, bake i djedove. Zato bih se osvrnula na te ljude, umirovljenike koji su u ovom vremenu marginalizirani, zapostavljeni. Prema njima se ponašaju kao djeci, podcjenjuju ih. Prvo su bile maske. Onda je došla prva doza, pa druga, sada je već treća, a u pripremi je do osam doza. Hoće li tu stati? Nema garancije. Prisjetimo se naših starih koji su zatvoreni u domovima, ne mogu primati posjete. Cijepili su se, ne izlaze vani, istaknula je Perić.

- Čovjek ima pravo na rad, a oni nam to sada žele oduzeti. Svi smo mi ravnopravni pred zakonom, a to ćemo pokazati mi, narod, kad već pravosudni sustav to ne želi. Predaja nikad neće biti opcija, kao ni covid-potvrde, rekao je jedan mlađi prosvjednik.