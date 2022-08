ODNOSI SVE ZATEGNUTIJI

Proslava obljetnice Oluje ove je godine bila korak unatrag, čak i iz čisto hrvatskog kuta

Propalo je puno političkih i diplomatskih pokušaja da se popravi pogreška koju su krajinski Srbi počinili kad su išli stvarati svoju paradržavu, protiv zakonite hrvatske države. Tuđmanova vlast žurila je s razvlašćivanjem hrvatskih Srba koji su u Jugoslaviji dominirali u strateškim državnim službama. To ne opravdava njihovu pobunu; ona je pripremljena drugdje i iz drugih razloga. Nedozreli političari, koji su prije toga vodili skladišta, popravljali zube i regulirali promet, išli su do kraja za olako danim obećanjem da će svi Srbi živjeti u istoj državi. Može li Hrvatska biti kriva što to nisu ostvarili? Ili je kriva ona politika koja ih je varala?