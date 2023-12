Propali pregovori o primirju u Gazi: Izraelci pokušavaju prodrijeti i na jug Gaze

Drugi dan zaredom, nakon završetka privremenog primirja između Izraela i Hamasa, Izrael nastavlja s bombardiranjem Pojasa Gaze. Ministarstvo zdravstva u Gazi, koje je pod kontrolom Hamasa, izvijestilo je o 240 mrtvih i najmanje 589 ozlijeđenih. Izraelska vojska pokrenula je veliki val napada, njih oko 400, na mete diljem Pojasa Gaze. Izraelska vojska pokušava prodrijeti u grad Khan Younis u južnom dijelu Gaze i pritom baca letke u i pozivajući stanovnike da pobjegnu u Rafah na jugu, jer je to područje opasno. Međutim, nailazi na žesti otpor palestinskih militanata koji usporavaju ulazak izraelskih tenkova.

S druge strane, palestinski militanti ispalili su projektile na sve veće izraelske gradove uključujući i glavni grad Tel Aviv. Unatoč tome što Izrael nakon isteka primirja žestoko napada i južni dio Pojasa Gaze, u ovom trenutku nema u planu krenuti u kopneni napad kako bi osvojio to područje. Sada je isključivo usredotočen na sjeverni dio kako bi stvorio sigurnosnu zonu te ubuduće spriječio napade palestinskih militanata ako, naravno, dođe do prekida vatre.

I dok traju borbe, danas su se vodili intenzivni razgovori i pregovori kako bi se ponovno postigao sporazum o humanitarnom prekidu vatre kako bi se razmijenili preostali zatvorenici i taoci. Tako je u glavni grad Katara Dohu stigao tim iz izraelskog Mossada kako bi s katarskim posrednicima razgovarao o nastavku primirja. No, ubrzo zatim izraelski premijer Benjamin Netanyahu zaključio je da su pregovori stigli do zida te je povukao obavještajce. Izrael tvrdi da se Hamas ne drži prethodnih dogovora.

Zanimljivo je da, dok SAD na različite načine vrši pritisak na Izrael da ostavi koridor za dostavu humanitarne pomoći Palestincima, istodobno šalje ubojito oružje koje je do sada, prema palestinskim izvorima ubilo oko 12 tisuća Palestinaca. U izvješću u Wall Street Journalu stoji da je SAD opskrbio Izrael sa 100 bombi s bojnom glavom BLU-109 dizajniranih da probiju beton prije nego što detoniraju, koje se koriste za razbijanje bunkera, kao i desecima tisuća komada drugog oružja za upotrebu u ratu protiv Hamasa u Gazi, uključujući 15.000 bombi i 57.000 topničkih granata. U međuvremenu, na što je bila upozoravala i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), zbog zagađene vode među stanovnicima se počeo širiti hepatitis C.