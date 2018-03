Promjenom zakona smrt poskupljuje

Je li točno da se komunalna poduzeća za održavanje groblja više neće moći baviti prodajom pogrebne opreme, vijenaca, osmrtnica (ukratko, organizacijom pogreba), već će to obavljati privatna poduzeća, što znači pogodovanje bogaćenju privatnika? Posljedično, hoće li to dovesti do poskupljenja godišnjih grobnih naknada i grobnih mjesta?

Pitanja su to koja se nameću nakon informacija da se spremaju izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu (regulira održavanje cesta, zelenih površina, groblja, javne rasvjete, građevina javne namjene i čistoću javnih površina). Prijedlog izmjena navedenog Zakona očekuje drugo čitanje u Saboru pa bi zastupnici o svemu mogli odlučivati prije svog ljetnog raspuštanja. A dođe li do usvajanja izmjena, upozoravaju neki, moglo bi biti i raznih poskupljenja koja će biti svaljena na leđa, a koga drugog, nego građana.

