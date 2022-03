'Profesore Puhovski, ne brinite, nije 1971., nema šanse da postanete disident ni zbog Ukrajine'

Žarko Puhovski opet svaštari. Reagirao je na moju kolumnu "Dvostruki kriteriji i "pravna ekspertiza" u analizi Žarka Puhovskog". Kaže "jadni MJ nije ni razumio (dijelom čak ni čuo) o čemu je riječ", govori ponajviše kakva je on intelektualna veličina. I kad govori o "frapantnoj nedostatnosti osnovne naobrazbe MJ" istupa ex cathedra tipično za arogantnog profesora. Tako me ocjenjuje samo zato što sam upotrijebio sintagmu "dvostruki kriteriji" komentirajući što je rekao u Newsroomu na N1 televiziji: "Kriteriji koji se sada primjenjuju na Rusiju, nisu se primjenjivali na SAD i Izrael".

Za sve koji na prvu ne shvaćaju u čemu je problem, Puhovski kaže da je on odavno naučio da "dvostruki kriteriji" ne postoje, tj. znače nijekanje samoga smisla kriterija. To što je on naučio filozofirajući nad smislom svima razumljivog izraza, neće me spriječiti da ga i dalje koristim. Kaže da je i prije desetak godina pisao o mojoj frapantnoj neobrazovanosti kad sam "zastupajući jednoga "našeg" ratnog zločinca" pokušao s njim polemizirati. Zapravo tada me sablaznio njegov antihumanistički i osvetoljubiv apel da zapovjednik Hrvatske vojske koji, uz to što je osuđen za ratni zločin te su mu oduzeta odlikovanja, mora biti i javno osramoćen, te se mora ispričati javnosti. Zgražao sam se nad tim, čudeći se što je samo HHO reagirao, jer je civilizacijsko dostignuće, zajamčeno i Ustavom, da se nikoga ne smije siliti da prizna krivnju, a i svrha kazne nije (samo) osveta za učinjeno nedjelo.

Najveći dio reagiranja Puhovski je potrošio uvodeći tezu da nisam čuo, a možda ni razumio, da je on cijelo vrijeme govorio o (ruskoj) agresiji i o nemogućnosti da se agresija osudi kao ratni zločin. Iako to nije čula, ili razumjela većina medija koji su prenijeli dijelove njegova intervjua pa i sažetak na portalu N1 ima naslov "Puhovski objasnio zašto Rusija ne može odgovarati za ratne zločine". Dakle, ni N1 ne govori o "agresiji" nego o ratnim zločinima. Ali, Puhovski nije reagirao niti na jedan od tih izvještaja nego tek kad sam njegovoj "pravnoj ekspertizi" suprotstavio činjenicu da je glavni tužitelj Međunarodnoga kaznenog suda tjedan dana prije pokrenuo istragu o ratnim zločinima u Ukrajini "bez obzira tko ih je počinio", premda ni Ukrajina ni Rusija nisu članice Rimskoga statuta, jer je Ukrajina prihvatila nadležnost MKS-a, a potom su sada već 42 zemlje članice zatražile da se istraže zločini u Ukrajini.

I konačno, Puhovski me svrstao da sam "na strani (novo uspostavljene) kompaktne većine koja je formirana protekla dva tjedna, nakon ruske agresije na Ukrajinu. Utopljenicima u većinu svaki se drukčiji stav čini skandaloznim po sebi...", referirao se na moj osvrt da je "posve neumjesno usporediti rat u Ukrajini i NATO-ovo bombardiranje u Srbiji". NATO je bombardirao Srbiju kako bi nakon neuspjelih diplomatskih pokušaja međunarodne zajednice spriječili daljnje počinjenje stvarnih ratnih zločina srpskoga režima na Kosovu, a izravan je povod bio zločin u Račvi gdje je ubijeno 45 Albanaca. Rusiji je povod za invaziju i okupaciju ukrajinskog teritorija bila puka tvrdnja da je "nacistički" režim u Ukrajini provodio genocid nad ruskom manjinom. Vrhunac uvrnutog pogleda Puhovskog je što me zbog notorne razlike naziva utopljenikom shvaćanja jednoumne većine kako bi sebe uzdigao: "Sve su ostalo tek disidenti, izdajice "slobodnoga svijeta", itd. - koji, ni u kojem smislu, ne mogu imati pravo".

Čemu te paralele "kompaktna većina", "disidenti", "slobodan svijet"... Profesore Puhovski, nismo u 1971. Opustite se, previše ste opterećeni vremenima kad neki profesori i studenti nisu smjeli razmišljati drugačije od kompaktne komunističke većine, čiji ste i sami bili, na žalost, utopljenik. I 90-ih ste se utopili u ideju očuvanja Jugoslavije, a nasuprot "kompaktne većine" svjedočili ste i u Haagu o Oluji. I, kao što vidite, unatoč svim tim vašim povijesnim promašajima vi i dalje slobodno iznosite svoje povijesno promašene političke analize, usuđujete se meni docirati da sam "strukturalno nesamostalan" i povrh svega još se proglašavate i disidentom!? Ne brinite, nema šanse da postanete disident ni zbog Ukrajine. Puhovski – disident, to je oksimoron uvjerljiviji i od drvenog željeza.