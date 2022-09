Prikuplja se novac u sjećanje na mladog humanitarca Andru koji je poginuo u Ukrajini: 'Bio je ljubazna i brižna osoba'

Andro Fabijanić (29), mladi Hrvat koji je humanitarnim radom pomagao ukrajinskim obiteljima i braniteljima, stradao je u Ukrajini. Poginuo je u vozilu koje je naletjelo na minu dok su prevozili sanitarni materijal za ukrajinske vojnike. Udruga Dlya Heroiv za koju je u Ukrajini radio prikuplja novac kako bi pomoglo njegovoj obitelji, a njegova obitelj od Udruge je zatražila da se novac usmjeri na pomaganje Ukrajincima.

"Ovo prikupljanje sredstava provodi se u spomen na Andra Fabijanića, Hrvata koji je bio član tima za medicinsku evakuaciju i logističku potporu Dlya Heroiv u Ukrajini", stoji na njihovoj stranici.

"U ponedjeljak, 12. rujna 2022., dok je Dlya Heroiv dostavljao humanitarne potrepštine, kamion u kojem je putovao dio tima naletio je na minu. Dvije osobe su ozlijeđene, a naš prijatelj i brat Andro je poginuo. Andro je bio ljubazna i brižna osoba koja je svojim djelovanjem bila posvećena pomaganju drugima. Duboko smo ožalošćeni njegovim gubitkom i izražavamo sućut njegovoj obitelji i prijateljima. Kao tim ostajemo posvećeni pružanju pomoći onima kojima je potrebna u ovom nepravednom i ničim izazvanom ratu. Na zahtjev Androve obitelji, sredstva prikupljena ovom akcijom dat će se Dlya Heroiv za podršku misiji u koju je vjerovao, pomažući Ukrajincima da prebrode ovaj nepravedan i neizazvan rat", kažu iz Udruge.

Thank you everyone for your concern about our incident - we are lucky to be OK. We want to send all offers of support to the memory of Andro Fabijanić from @DlyaHeroiv, who was a Croatian hero that gave his life to help Ukraine:https://t.co/XvNYvYOk0u pic.twitter.com/r6cJNibiNR