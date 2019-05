Kakva prevara: Nude nepostojeće luksuzne stanove po povoljnim cijenama

Na internetskim oglasima u Puli se u stalni najam nude luksuzno uređeni stanovi po povoljnim cijenama, no radi se o prijevari, jer radi se o tuđim ili čak nepostojećim stanovima, piše Glas Istre.

Neimenovana čitateljica ispričala je kako je pronašla oglas za potpuno namješten stan od 87 kvadrata u centru grada za samo 240 eura. Poslala je upit mailom, odgovor je stigao za nekoliko dana. Već u početku, priznaje, bilo joj je sumnjivo jer je cijena preniska, a fotografije stana predobre, no u očaju je odlučila pokušati vidjeti u čemu se radi.

Navodna najmodavka, stanovita Marina Milani, u mailovima je navela da ima 44 godine i da je stan kupila za svog sina u vrijeme studija, ali da se on sada vraća u Italiju. U idućim mailovima rekla je da zbog posla ne može napustiti Bolognu te da sav dogovor mora ići putem maila ili WhatsAppa, kao i da se stan ne može razgledati jer sin nije u Puli, a nikoga od susjeda ne pozna dovoljno dobro da pusti ključ.

- Kako je naša komunikacija išla dalje stalno sam insistirala da vidim stan, da se barem nađemo ili čujemo telefonom, no osoba s druge strane uvjeravala me da je sve u redu, da je stan odličan i da joj nije do novaca već do ozbiljnog podstanara. Želeći me požuriti u odluci, napisala mi je da je interes za stanom velik i da se moram odlučiti što prije te uplatiti dvije najamnine i polog putem stranice Airbnb, a koja navodno pruža uslugu iznajmljivanja za osobe koje su u inozemstvu - rekla je čitateljica.

Pogledajte video kamera na hrvatskim cestama: