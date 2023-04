Prijetio djevojci da će ubiti nju i sebe ako ne pobaci. Osuđen je na 8 mjeseci uvjetno

Kazna od osam mjeseci uvjetnog zakona stigla je muškarcu iz Podravine koji je prijetio trudnoj djevojci da će ubiti i nju i sebe ako ne pobaci, objavljeno je u pravomoćnoj presudi suda.

Naime, muškarac je u sudskom postupku tvrdio kako ga je djevojka lažno prijavila jer je htjela iz njega izvući imovinsku korist, no sud je ipak drugačije odlučio nakon iskaza troje svjedoka i medicinske dokumentacije, prenosi Danica.hr.

Dvoje svjedoka ispričalo je na sudu kako ''im je oštećenica rekla kako joj je muškarac upućivao riječi prijetnje ukoliko se ne riješi djeteta, kao i da se nakon upućenih joj prijetnji djevojka doista promijenila tako da je uzimala tablete, odnosno da je oboljela na živce zbog čega je tražila psihijatrijsku pomoć''. I prijatelj muškarca svjedočio je na sudu, navodeći kako ''mu je oštećenica rekla da joj se muškarac u koprivničkoj bolnici obratio riječima: Ako nećeš napraviti pobačaj, ubit ću tebe i sebe, moraš to napraviti''. Djevojka je nakon toga muškarca prijavila jer je on uz to i javno ju ogovarao, iznoseći o njoj razne gadosti.

''Od strane liječnika psihijatra u vrijeme koje korespondira inkriminiranom postavljena joj je dijagnoza anksioznosti i depresivnog poremećaja, pri čemu se u statusu pacijentice opisuje da ponovno proživljava situaciju oko učinjenog pobačaja i upućene prijetnje bivšeg partnera'', navodi sud u presudi u kojoj je muškarac naposlijetku pravomoćno osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju od osam mjeseci.

