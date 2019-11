Prgomet podnosi ostavku na mjesto šefa Skupštine

Drago Prgomet, HDZ-ov predsjednik zagrebačke Skupštine, razmišlja o ostavci na poziciji šefa gradskog parlamenta i povlačenju iz aktivne politike, doznajemo iz izvora bliskih njemu.

Prgomet bi ostavku, odluči li tako, mogao podnijeti nakon Nove Godine, a razlog je taj što je prošao proceduru za izbor u American College of Surgeon (Američku kiruršku akademiju), najprestižniju kiruršku akademiju u svijetu. Taj mu izbor otvara mogućnost novih projekata u suradnji zagrebačke klinike (radi na KBC-u Rebro kao šef Klinike za ORL) i Američke kirurške akademije, a za to treba vremena. U tu se akademiju, doznajemo, ulazi na preporuku članova American College of Surgeons, a potreban je i prolazak na testovima i razgovorima te akademije.

Želi se posvetiti struci

Formalni izbor za članstvo u toj akademiji provest će se iduće godine u listopadu, a Prgomet je prošao sve potrebne intervjue i testiranja. Iz krugova bliskih Prgometu doznaje se da razmišlja da se u potpunosti posveti struci, a da u Skupštini ostane samo zastupnik. To znači da, odluči li se definitivno povući iz aktivne politike, neće ni na izbore za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, što je neizravno bio najavio u intervjuu Večernjem listu. Prgomet je vjerojatno i vodstvo HDZ-a netom obavijestio o svojim namjerama, što u zagrebačkom HDZ-u otvara nove kombinacije kada je riječ o izborima za predsjednika gradske organizacije.

