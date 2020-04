Preživjeli mornar: Nismo imali hrane ni vode, jeli smo leteću ribu koja nam je dolazila

Obiteljima nestalih i trojice spašenih mornara ovih je dana na račune sjela odšteta zbog potonuća broda Bourbon Rhode prije sedam mjeseci. Na tom je brodu bio i šibenski kapetan Dino Miškić.

Kako pišu 24 sata, odšteta koju su primili je oko 4000 eura, a obitelji nestalih ukrajinskih mornara odlučile angažirati odvjetnike i zajednički tužiti tvrtku Bourbon. Nije poznato je li im se pridružila i obitelj Miškić. Dobiju li na sudu, odštete koje će morati isplatiti Bourbon mogle bi biti milijunske jer postoje fotografije snimljene na suhom doku na kojima se jasno vidi u koliko je lošem stanju bio brod.

Igor Morozvo (60), jedan je od članova posade koji je preživio havariju nakon što je uragan Lorenzo na Atlantskom oceanu potopio brod.

- Taj brod, shvatili smo to prekasno, uopće nije ni bio spreman za plovidbu - ispričao je za rusku udrugu moreplovaca (ITF) Morozov.

Kobnog dana ujutro ga je probudio glas kolege koji je vikao kako more prodire u brod. Kazao je kako hidrodinamički sustav nije radio kako treba te su zbog toga bili okrenuti krmom na valove.

- Ništa nismo mogli zbog velikih valova. Bojali smo se. Bili smo bespomoćni - rekao je. Ispričao je kako je neke mornare uhvatila panika zbog čega su se ukočili kada su trebali skočiti s broda. U pomoćnom čamcu završilo je petero ljudi, no na splavi za spašavanje na kraju je bilo troje mornara.

- Prvi dan je bilo užasno, nezamislivo! A drugi dan se more smirilo. Nas troje je potom okrenulo splav na napuhavanje, koja nam se bio prevrnuo u oluji, i onda smo ušli u njega. Splav je za predviđena za 16 ljudi, nas je bilo troje. Valovi su nas valjali, stalno. Nismo imali hrane ni vode, sve je ispalo u more kad se splav bila prevrnula. Jeli smo leteću ribu koja nam je dolazila. Sutradan je izašlo sunce, vidjeli smo avion koji je kružio iznad nas. Nakon nekog vremena stigao je i spasiteljski brod koji nas je dignuo iz mora. Poslije dva dana nas je preuzeo francuski ratni brod, koji je onda sudjelovao u potrazi za ostalim članovima posade. Još tjedan dana su tražili preživjele, našli su četvero mrtvih. Identificirali smo mrtve. To je bilo strašno - rekao je mornar iz Kalinjingrada, prenose 24 sata.

Pogledajte i video: Objavljena snimka spašavanja mornara