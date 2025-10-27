Pretprodaja završava: Još samo 6 dana za kupnju Snorter Bot Tokena po listanoj cijeni nakon prikupljenih 5,3 milijuna dolara

Snorter Bot Token (SNORT) službeno je završio svoju pretprodaju u ponedjeljak, no tim je otvorio dodatni tjedan za kupce kako bi osigurali SNORT po istoj listanoj cijeni.

Ovo kratko produljenje daje ranim sudionicima posljednju priliku da se pozicioniraju prije početka trgovanja na velikim burzama, gdje bi snažna potražnja mogla brzo pogurati cijene prema gore.

Datum preuzimanja tokena zakazan je za 27. listopada u 14:00 UTC, što znači da ulagači imaju još šest dana da se priključe ovoj fazi prije listanja.

Nakon TGE-a (Token Generation Event), Snorter Bot planira ekspanziju na više lanaca izvan Solane, čime će njegov trading engine moći analizirati i hvatati nove meme kriptovalute u drugim ekosustavima.

Po cijeni od 0,1083 USD po tokenu, ovo bi mogla biti posljednja prilika za kupnju SNORT-a prije nego što postane javno dostupan.



Zašto rani ulagači masovno kupuju SNORT u pretprodaji

Svatko tko je pratio pretprodaju Snorter Bot Tokena zna da projekt cilja na sam vrh Telegram trading bot tržišta, natječući se izravno s poznatim imenima poput Banana Gun, Maestro i Trojan.

Ono što Snorter izdvaja je njegova tehnička osnova i brzina. Izgrađen na Solani, nasljeđuje niske naknade i brzu obradu transakcija. Umjesto standardnih javnih RPC endpointa koji se često zaguše pri velikom prometu, Snorter koristi vlastite RPC veze – namjenske Solana čvorove koji prioritetno obrađuju njegove transakcije.

Ta arhitektura Snorter čini nevjerojatno brzim u izvršavanju trgovina, ali i daje mu prednost u otkrivanju novih meme kriptovaluta. Bot neprestano skenira Solanine aktivne transakcijske redove, validator feedove i likvidnosne bazene, identificirajući nove mintove, injekcije likvidnosti i nagle promjene na lancu koje obično signaliziraju rano lansiranje meme kriptovaluta.

Kada Snorter detektira nove tokene, trgovci mogu odmah reagirati putem Telegram sučelja, gdje mogu izvršiti trgovinu izravno unutar aplikacije.

Unatoč jednostavnosti, točnost sustava dolazi iz višeslojnog filtra, gdje se svaka detekcija automatski provjerava u pogledu sigurnosti ugovora, dubine likvidnosti i rizika. Sumnjivi projekti poput „honeypotova“ i „rug pullova“ eliminiraju se u nekoliko sekundi, ostavljajući samo tokene koji zadovoljavaju Snorterove sigurnosne standarde na lancu.

Ova kombinacija brzine, preciznosti i zaštite potaknula je eksplozivni uspjeh pretprodaje – Snorter je prikupio više od 4 puta više sredstava od Banana Gun-a – i upravo zato rani pristup SNORT tokenu mnogi smatraju jednom od najvrjednijih prednosti u svijetu trading botova danas.



Nakon TGE-a: Snorter uvodi AI automatsko trgovanje na Telegramu

Brzina i preciznost ne znače mnogo ako je Telegram trading bot ograničen na jedan lanac. S obzirom na to da su meme kriptovalute na Binanceu nedavno preuzele pozornost tržišta - uključujući legendarnu trgovinu gdje je jedan trader pretvorio 3.500 USD u 7,9 milijuna USD u samo tri dana - cross-chain mogućnost postaje nova granica inovacije.

To je upravo ono što slijedi za Snorter Bot: nakon TGE-a projekt će započeti multichain ekspanziju, najprije integracijom s Ethereumom, a zatim s Binanceom, Baseom i Polygon mrežom. Time Snorter dobiva pristup najaktivnijim ekosustavima meme kriptovaluta i stavlja se ispred konkurenata poput Trojana, koji je još uvijek ograničen na Solanu.

Na razini funkcionalnosti, Snorter dodaje još alata unutar Telegrama. Jedna od većih nadogradnji bit će Portfolio Dashboard – jednostavnim upisom naredbe /portfolio, korisnici dobivaju detaljnu karticu performansi s prikazom dobiti/gubitka, osnovne cijene i ostvarenih dobitaka u stvarnom vremenu, bez napuštanja aplikacije.

Kasnije u planu razvoja, Snorter će predstaviti AI algoritme za automatsko trgovanje, koji će omogućiti automatsko izvršavanje naloga izravno kroz Telegram. Ova funkcija nadopunit će postojeći copy-trading sustav.

Također su planirana dodatna DeFi partnerstva radi proširenja upotrebe SNORT tokena, uključujući prava glasa u upravljanju protokolom, čime će vlasnici moći sudjelovati u donošenju važnih odluka i budućim nadogradnjama.



Čak i mali udio tržišta mogao bi višestruko povećati vrijednost SNORT-a

SNORT token nalazi se u središtu snažnog sustava trgovanja koji bi mogao redefinirati način na koji kripto trgovci posluju.

Samo tijekom prošlog tjedna, vodeći botovi poput Banana Gun, Maestro i Trojan zajedno su obradili 392 milijuna USD trgovinskog volumena. Ako Snorter uspije ostvariti svoju viziju i postati brža, pametnija alternativa, čak i mali udio tog tržišnog prometa mogao bi višestruko povećati njegovu trenutnu procijenjenu vrijednost od 54 milijuna USD.

No takav potencijal pripada samo onima koji djeluju rano. Snorter je otvorio posljednji šestodnevni prozor za kupnju SNORT-a po istoj listanoj cijeni, pružajući fer priliku prije nego što započne trgovanje na velikim burzama.

S obzirom na sve veću pažnju i ambiciozan razvojni plan projekta, ovo bi mogla biti posljednja prilika da se osigura SNORT po najnižoj cijeni ikad.



Evo posljednje prilike da budete korak ispred drugih

Kako biste kupili SNORT po listanoj cijeni, posjetite službenu stranicu Snorter Bot Tokena i kupite token pomoću SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ili kreditne kartice.

SNORT također služi kao staking token unutar svog nativnog protokola, koji trenutno donosi dinamični APY od 103%.

Za najbolje korisničko iskustvo, preporučuje se korištenje Best Wallet novčanika – saldo iz pretprodaje automatski se prikazuje u aplikaciji, preuzimanje tokena nakon lansiranja je jednostavno, a korisnici dobivaju rani pristup novim projektima putem funkcije “Upcoming Tokens”.

Best Wallet dostupan je na Google Playu i Apple App Storeu.

Pridružite se Snorter zajednici na X-u i Instagramu.