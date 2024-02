Preselio se u hotel s pet zvjezdica na moru: 'Jeftinije mi je nego da plaćam svoj stan'

Josh Kerr (24) će provesti 28 dana živeći u hotelu i spa odmaralištu s pet zvjezdica u turskoj Antaliji, nakon što je shvatio da ga to košta 944 funti, dok za svoj stan u Manchesteru plaća 950 funti mjesečno za najam i režije.

Zapravo, cijena boravka u Turskoj uključuje i njegove povratne letove plus piće i obroke u hotelu – i mogućnost korištenja pet bazena na sunčanih 20 C. Hotel također ima nekoliko barova i restorana, spa centar i prostor za zabavu, a udaljen je samo 300 metara od plaže, koja je popularna za ronjenje i jedrenje na dasci, prenosi Nova.rs.

Josh je snimio TikTok video u kojem je izračunao da u Velikoj Britaniji plaća 950 funti za najam, račune, komunalije, dok u Turskoj za manje novaca može uživati u luksuzu. "Ovdje dobivate doručak, ručak, večeru, piće, grickalice i gajbu. Što radimo u Engleskoj?"

"Kada smo vidjeli Joshov TikTok koji pokazuje koliko je jeftino živjeti mjesec dana u 'all-inclusiveu', znali smo da ga moramo izazvati da to i napravi. To je sjajna ideja za svakoga tko može raditi s bilo kog mjesta u svom poslu. Spakirajte kovčeg, navedite svoj stan ili kuću na stranici za iznajmljivanje na mjesec dana da pokrijete hipoteku ili najam i umjesto toga živite na suncu mjesec dana, a uštedjet ćete novac", rekla je Zoe Harris, službenica za korisnike tvrtke "On the Beach".

VEZANI ČLANCI:

Josh je, inače, kreativni strateg, i nastavit će raditi svoj posao s punim radnim vremenom iz odmarališta. Kaže da planira raditi vani na suncu.

"Moj dnevni raspored posla i dalje izgleda isto. U Turskoj je samo tri sata kasnije, tako da se nadam da me nitko neće zvati u 17 po britanskom vremenu, što bi ovdje bilo 20. Hotel ima Wi-Fi, koji uglavnom radi svuda u kompleksu, što znači da bih, ako zaista želim, mogao raditi s ležaljke pored bazena", pojasnio je.

VIDEO Stan u Zagrebu od 46 kvadrata prodaje se za 125 tisuća eura: 'Prije dvije godine bio bi upola jeftiniji'