Hoće li se dogoditi Polexit: Prema izlazu iz EU Poljake gura bivši komunistički sudac

Poljski Ustavni sud ponovno je jučer odgodio donošenje odluke o tomu tko ima primat u toj zemlji: domaći ili europski sudovi. Radi se o vrlo važnoj odluci koja bi mogla imati veliki utjecaj na buduće odnose Europske unije i Varšave pa je zbog toga s velikom pažnjom promatrana u Bruxellesu. No, opetovano odgađanje donošenja odluke moglo bi se u europskim krugovima protumačiti kao oklijevanje. Sud je odgodio donošenje odluke do 22. rujna.

‘Nitko iznad ustava’

Vladu u Poljskoj predvodi konzervativna i nacionalistička stranka Pravo i pravda (PiS) koju i kritičari i pristalice uspoređuju s politikama mađarskog lidera Viktora Orbána. Za neke je to pohvala, a za druge najdublja kritika. Bruxelles i Varšava u zategnutim su odnosima, a EU optužuje Poljsku da svojim kadroviranjem ruši neovisnost domaćeg pravosuđa. Poljska vlada pak uzvraća da se radi o dugo odgađanim promjenama kojima je cilj suzbiti korupciju i utjecaj bivših komunističkih kadrova. No zanimljivo, jučer je odluka o tomu ima li europski zakon primat nad poljskim odgodilo pitanje upravo o jednom sucu poljskog Ustavnog suda koji je danas lojalan PiS-u, ali je nekada bio dio komunističkih struktura. Naime, Stanisław Piotrowicz (69) u 1980-ima je bio mladi tužitelj u poljskom komunističkom represivnom sustavu, no posljednjih se godina približio PiS-u koji ga je 2019. izabrao u Ustavni sud. Prilikom njegova izbora PiS-ovi dužnosnici tvrdili su da se tijekom komunizma Piotrowicz ponašao uzorno. Jučer je ombudsman za prava građana Marin Wiacek zatražio da se Piotrowicza zbog njegova neprijateljstva prema EU ukloni iz procedure odlučivanja o tomu je li europski zakon iznad poljskog. Sud je zatražio trotjednu stanku kako bi razmotrio Wiacekov zahtjev.

– Sudac Ustavnog suda čiji je stav prema EU opterećen sveobuhvatnim kritikama, pa čak i neprijateljstvom prema EU ne može odlučivati o sporazumima s EU – rekao je ombudsman kojeg je inače na to mjesto nominirala proeuropska oporba. Za Wiaceka je sporna još jedna sutkinja koju se također smatra otvorenom protivnicom EU-a. Odluku o tomu koji je zakon kojemu nadređen, poljski europskom ili obrnuto, od Ustavnog je suda u ožujku zatražio premijer Mateusz Morawiecki nakon što je Sud Europske unije naložio Varšavi da ukine disciplinsku komoru u sklopu Ustavnog suda. Odluku je Ustavni sud najprije trebao donijeti u srpnju, ali ju je, kao i jučer, odgodio. Primat europskog prava nad nacionalnim inače je jedan od ključnih stupova prava EU-a.

Zbog toga opozicija proziva vladajuće da ugrožavaju poziciju Poljske, pa čak i stabilnost cijelog bloka. Protiv odluke vlade u ponedjeljak su opet izbili prosvjedi, ispred Ustavnog suda.

– Ustav je najviši zakon u našoj zemlji. Kad bi bilo drugačije, to bi značilo da nismo suverena država. Nismo pristali na to u sporazumima s EU – uzvratio je član vlade Michał Wójcik. Neki strahuju od mogućnosti Polexita, odnosno izlaska zemlje iz EU-a, no za to je mala vjerojatnost. U odvojenom slučaju poljski je Ustavni sud u srpnju već proglasio nevažećom odluku Europskog suda pravde o ukidanju spomenute disciplinske komore.

Njemačka: To je naše pravo

Poljska nije jedina zemlja u problemima na ovom području. I njemački je Ustavni sud u svibnju prošle godine već donio odluku o tomu da je Europska središnja banka prekoračila ovlasti kupnjom obveznica, što je u suprotnosti s presudom Europskog suda pravde koji je taj program ocijenio da je u skladu s europskim pravom. Zbog toga je Europska komisija otvorila slučaj protiv njemačke vlade, no Berlin je odbacio prijetnje Bruxellesa ranije ovog mjeseca.