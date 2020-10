Pregazio ga svećenik, potom pokrao djelatnik Hitne: Nesretni Anđelko najavio tužbu zbog novca

Nesvakidašnja priča o prometnoj nesreći koja se dogodila sredinom rujna u selu Banovci na istoku Slavonije zaprepastila je Hrvatsku. Anđelka Kovačevića (57) prvo je pregazio župnik, potom ga je opljačkao djelatnik Hitne pomoći uzevši mu 13 tisuća kuna ušteđevine koje je imao kod sebe.

-Žena me na kraju izvikala što sam nosio sa sobom sav novac koji imamo u kući, ali nisam ga htio ostaviti jer sam doma bio sam, a u selu se stalno događaju provale i krađe. Na kraju me pokradu meni ‘pod razbijenim nosom’. Tražit ću svoj novac nazad - ispričao je Kovačević za 24sata.

Kovačevića je svojim Volkswagenom udario velečasni Stjepan Vukovac iz Tovarnika koji je kasnije priznao kako ga nije primijetio na cesti jer je vjerojatno zaspao. Navodno je zastao vidjeti što je to bilo, a kako ništa nije vidio onda je samo produžio.

Međutim, u kanalu je ležao Kovačević kraj kojeg je bio i svećenikov retrovizor zahvaljući kojem je i pronađen sam svećenik.

Kovačević je kod sebe imao značajnu količinu novca kojeg mu je ukrao 35-godišnji djelatnik vinkovačke Hitne pomoći. On je došao zajedno s kolegom pomoći nesretniku, no umjesto da to učini uzeo je novac s tijela žrtve nesreće.

Policiji je inače trebalo dvadesetak dana da shvate da je novac ukrao upravo djelatnik Hitne koji je stigao na mjesto nesreće. Protiv župnika i djelatnika Hitne podnesena je kaznena prijava.