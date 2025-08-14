Naši Portali
PREDSJEDNIK U JELSI

Milanović: Pred Europom neizvjesne godine, Hrvatska si ne smije dopustiti avanturizam

Jelsa: Predsjednik Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Jelsa
Foto: Nikola RADOVANI
1/3
VL
Autor
Vedrana Larva/Hina
14.08.2025.
u 22:57

“Ovo je platinasto doba euro financija i Hrvatska se tu priključila u najoptimalnije vrijeme. To vrijeme će proći, ali ono dalje što je pred nama neizvjesno je“

Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u četvrtak iz Jelse kako su pred Europom, a time i pred Hrvatskom, neizvjesne godine, a u situaciji kada je Europska unija slabija od globalnih igrača treba izbjegavati politički i gospodarski avanturizam. "Pred Europom su neizvjesne godine, pa tako onda i pred Hrvatskom. I zato je bitno da budemo tamo gdje znamo da smo sigurni i da ne budemo avanturisti. Jer, uvijek ima vremena za avanturu, ali za pojedince. Države i oni koji ih vode ne smiju si dopustiti avanturizam“, poručio je predsjednik Milanović iz Jelse, u kojoj je sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine i blagdana Velike Gospe.

Ustvrdio je i da je Europska unija slabija od globalnih igrača s obzirom na prirodne resurse i tehnološki razvoj. "U tom svijetu mi moramo biti lojalni, pristojni i suradljivi s drugima, ali gledati svoj interes i biti svjesni da je do Hrvatske – i na kraju krajeva do Jelse – stalo samo nama i nikom drugome“, dodao je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju. Za Jelsu je rekao da je jedna od imućnijih i bogatijih zajednica, ali da nema razloga i opravdanja da se to ne podigne na još višu razinu te da se „još više ne zakorači i ne prodre u prostor neovisnosti i samostalnosti“.

„Toga bez novaca i jakih financija nema“, istaknuo je Milanović i dodao da moramo biti svjesni koji je naš interes. „Što želimo i što ne želimo kao nacija, u što se ne želimo pačati, da naprosto budemo čvrsto na svome, da znamo gdje nam je mjesto, ali i da znamo koji su nam ciljevi i koje su nam metode da to postignemo“, rekao je predsjednik te se osvrnuo i na korištenje europskih fondova. U tom smislu, rekao je da Europska unija ne financira ekonomski razvoj.

„To nije takav koncept. Oni koji o tome odlučuju i koji dijele taj novac stvorili bi si konkurenciju izvan svojih država. Ljudi imaju sebične porive i paze na što daju novac. Neće to još dugo trajati, to želim naglasiti. Ovo je platinasto doba euro financija i Hrvatska se tu priključila u najoptimalnije vrijeme. To vrijeme će proći, ali ono dalje što je pred nama neizvjesno je“, upozorio je predsjednik. Osim Milanovića, na svečanoj sjednici govorili su i predsjednik Općinskog vijeća Jelse Jure Gurdulić, načelnica Općine Jelsa Marija Marjan i izaslanik predsjednika Vlade, saborski zastupnik Krunoslav Katičić.

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZR
Ze Roberto u
23:04 14.08.2025.

Čiji je to predsjednik...!!?? Dvadeset posto birača.... Hrvatima sigurno nije .

