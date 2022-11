Pred Bazilikom svetog Petra preminuo beskućnik iz Njemačke

Beskućnik iz Njemačke preminuo je na Trgu svetog Petra u Rimu, objavio je u petak Vatikan. Pronađen je mrtav u petak ujutro pod poznatim kolonadama uz Baziliku svetog Petra.

Papa Franjo je "s bolom" primio vijest o smrti tog čovjeka, objavio je glasnogovornik Vatikana Matteo Bruni.

Muškarac je rođen u Njemačkoj 1961., živio je na ulicama Rima i o njemu su se brinule crkvene institucije. "Nažalost, hladnoća i kiša zadnjih nekoliko noći pogoršale su njegovo stanje na kojemu je život na ulici ostavio trag", rekao je Bruni.

Papa je rekao da moli za pokojne i za sve beskućnike u Rimu i diljem svijeta.

Brojni beskućnici svake noći spavaju oko Trga svetog Petra, a nekoliko organizacija daje sve od sebe kako bi se pobrinulo za njih.

Kako javlja službeni portal Vatican News, Nijemac je pronađen pored stupa na trgu.

VIDEO: 'Tetovirao' svoju četverogodišnju kćer pa šokirao mnoge: 'Njoj se to sviđa, nije me briga što me kritiziraju'