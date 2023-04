Jedan od pouzdanijih načina da saznamo u kom smjeru se kreće naš svijet jest da se zaputimo do obližnje knjižnice neke visokoškolske ustanove. To je i logično, jer se u tim obrazovnim ustanovama regrutiraju ljudi koji će oblikovati našu budućnost. Kako čitanje prethodi stvaranju, dobro je znati što se na tim mjestima čita. Otvorite li i prelistate bilo koju knjigu koja ima pretenziju da postane dio visokoškolske naobrazbe odmah će vas zapljusnuti more citata. Ne radi se samo o običaju da se stranice nakite obaveznim fusnotama, već o stalnom pozivanju na to što su o nekoj stvari rekli neki drugi. U njima nema ničeg originalnog, samo puki doksografski pregledi stanja stvari u nekoj oblasti.