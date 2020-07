Požar u katedrali u Nantesu: 'Nije pod kontrolom, još uvijek se razvija'

Vatrogasci se bore s požarom koji je izbio u subotu rano ujutro u katedrali zapadnog francuskoga grada Nantesa, objavile su lokalne službe na Twitteru.

Televizijske snimke pokazuju dim koji kulja iz katedrale sagrađene u 15. stoljeću.

"Požar nije pod kontrolom, još se razvija. To je velik požar", citira agencija AFP vatrogasnu službu koja je nešto prije 8 sati poslala 60 vatrogasaca na mjesto nesreće.

Nantes cathédrale fire today - less catastrophic than Notre Dame de Paris but small disaster #cathedralenantes #nantes #yeswefrance pic.twitter.com/YcqRBq0oZM