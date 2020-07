Potres kod Mostara, osjetio se i u Hrvatskoj: Kuća mi se cijela zatresla

Potres jačine 4,2 po Richteru zatresao je Bosnu i Hercegovinu, a osjetio se na području Mostara, Širokog Brijega, Čitluka, Ljubuškog...

Epicentar potresa bio je kilometar od Blagaja u Mostaru, na dubini od 10 kilometara, a dogodio se u 10.45 sati.

''Osjetio se dobro, ljuljalo je jedno 5-6 sekundi'', ''Mostar je baš pošteno zatreslo'', ''Bilo je strašno'', ''Jako tutnjava i podrhtavanje'', ''Katastrofa, kao bomba'', samo su neka od brojnih svjedočanstava na EMSC-u.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in #Federation of Bosnia and Herzegovina #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/1s1eoBOwjE