Potres u Sloveniji: 'Bilo je glasno, zatreslo se kao da je vlak prošao kroz zgradu'

Potres jačine 2,9 stupnja po Richteru zatresao je u 13:03 sati Sloveniju. Epicentar je bio 13 kilometara sjeveroistočno od Ljubljane na dubini od 10 kilometara.

Potom je zabilježen još jedan potres u 14:18 sati s epicentrom na istom mjestu. Magnituda je iznosila 1,1 stupanj po Richteru.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.9 in Slovenia 41 min ago pic.twitter.com/RF3inkjTIJ