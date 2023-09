Potres magnitude 4,5 prema Richteru zatresao u Poljskoj: 'Trajalo je 10-15 sekundi'

Potres magnitude 4,5 prema Richteru zabilježen je u Poljskoj, prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC). Potres se dogodio u 18.04 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio na dubini od deset kilometara.

"Prilično dugo", "Snažno se osjetilo", "Začula se vibracija, a zatim se primijetilo ljuljanje stropne svjetiljke", "Svjetiljka se zaljuljala", "Trajalo je 10-15 sekundi", "Jako se osjetio u stanu na desetom katu", neki su od komentara građana koji su osjetili potres.

