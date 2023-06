Potres magnitude 2,9 prema Richteru u Srbiji: 'Kratkotrajan, ali prilično snažan'

Srbiju je u 19.41 sat zatresao potres magnitude 2,9 prema Richteru. Podaci su to Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) koji navodi kako je epicentar potresa bio pet kilometara udaljen od grada Kraljevo.

"Kratkotrajan, ali prilično snažan potres", "Trajao oko pet sekundi", "Baš se treslo", "Zadrhtali su prozori i vrata", "Potres je pomaknuo stol i fotelju", "Kratak, ali je dobro protresao", "Dobro smo prošli", neki su od komentara građana koji su osjetili potres.

#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 27 sec ago in #Serbia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/tcukc7o0VK