Potraga u Njemačkoj: Ovog mladića policija traži jer vjeruju da zna nešto o ubojstvu Mladena K.

Mladen Kranjčec (31) koji je prije pet godina preselio iz Ivanić Grada u Njemačku ubijen je u kolovozu ove godine u Pforzheimu. Njemačka policija istragom je utvrdila da bi o tome više mogao znati drugi mladić, čije su fotografije sada objavili kako bi ga pokušali uz pomoć javnosti pronaći.

- Hitno tražimo osobu koja bi mogla imati saznanja u vezi s ubojstvom 24. kolovoza 2021. u Pforzheimu, Simmlerstrasse kod Enzufera. Uspjeli smo doći do njegovih fotografija, javnost molimo za pomoć u njegovoj identifikaciji. Moglo bi se raditi o hrvatskom državljaninu u dobi od 20 do 30 godina koji je na dan zločina bio u Pforzheimu - izvijestila je policija.

Policija je njegovo tijelo pronašla na klupici. Utvrđeno je da su ga nepoznati počinitelji tupim predmetom po glavi premlatili na smrt.

- Kad je telefon zazvonio, osjetila sam neku nelagodu. Muškarac s druge strane, za kojeg se kasnije ispostavilo da je prevoditelj s njemačkog jezika za policiju, pitao me imam li koga u Njemačkoj. Rekla sam da imam sina. Zatim me pitao kako se sin zove, a kad sam rekla Mladen i da će mu rođendan biti 6. listopada, kada će navršiti 32 godine, čovjek me upitao imam li i sina Gorana. Odgovorila sam potvrdno. Nastao je muk, nakon čega je taj čovjek kazao: 'Gospođo, vaš sin Mladen je ubijen'. Ispao mi je mobitel iz ruke, izletjela sam na dvorište, rastrčala se, nisam znala gdje da udarim glavom od užasa - kazala je Anica Kranjčec, majka ubijenog, za Jutarnji list.