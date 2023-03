VIDEO Posljedice potresa u Ekvadoru: Spasioci raskopavaju ruševine, zgrada skliznula u vodu

Potres jačine 6,7 po Richteru koji je prije nekoliko sati pogodio Ekvador ostavio je za sobom porušene zgrade, ljude zarobljene u ruševinama, a potvrđene su i četiri smrti. Jedna žena snimila je video iz dućana. "Kupovala sam kavu, a onda se sve raspalo i polupalo", rekla je u videu na kojem se vide polupane boce vina i proizvodi koji su od jačine potresa pali na pod.

Drugi video prikazuje ulice po kojima se vrlo teško prolazi zbog kamenja i materijala koji su padali sa zgrada. Ima i rupa na stazi, a srušen je i semafor. Ekvador je posebno sklon potresima. Godine 2016. potres sa središtem sjevernije na pacifičkoj obali u rjeđe naseljenom području zemlje ubio je više od 600 ljudi. Ovaj potres se osjetio i u Peruu.

Društvenim mrežama se širi i video zgrade koja je potonula u vodu tijekom potresa.

JUST IN: Building falls into water during powerful earthquake in Ecuador.



pic.twitter.com/M0euqLHnKv