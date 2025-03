Porez na nekretnine je nepravedan, ne mogu uređeni i derutni biti na istoj razini, ovako bi se to trebalo određivati

Porez na nekretnine goruća je tema u posljednje vrijeme u Hrvatskoj, a još je tjedan dana ostalo za podnošenje prijave za utvrđivanje poreza na nekretnine. Pitanja oko ove teme je mnogo, a sve je u emisiji U mreži prvog pojasnila zamjenica ravnatelja Porezne uprave Marijana Vuraić Kudeljan, rekla je i što se sve treba prijaviti. Naime, prvi slučaj je ako netko ima nekretninu koja mu služi za stalno stanovanje, ali nije prijavila prebivalište ili boravište. Zatim, ako ima nekretninu koja uslijed nepogoda onesposobljena za uporabu te ako ima nekretninu kojoj je narušena stambena namjena. - Samo u ta tri slučaja građani mogu do 31. ožujka podnijeti prijavu. Prijava se može podnijeti ili dolaskom u Poreznu upravu il putem interneta. Štoviše, mnoge informacije o porezu se mogu naći na internetskoj stranici Porezne uprave.

Porezni stručnjak Hrvoje Zgombić kazao je kako Zakon o porezu na nekretnine ima dvije specifičnosti, a to je da teret dokaza prebacuje na građane. - Samo prebivalište nije dokaz stanovanja. Drugi sporni dokaz da je na građanima dokazati da je neka nekretnina nije podobna za stanovanje. Taj teret dokaza je kompliciran, a kazne su nerazmjerne, rekao je. Smatra kako bi porez trebao biti na vrijednost, kod nas je porez određen po kvadratu. - Imamo dva identična stana na katu zgrade. Jedan je uređen, a drugi je derutan. Postavlja se pitanje kako se može za ta dva stana odrediti isti porez. Dolazi se do toga da je to duboko nepravedan porez.

U cijelu priču uključio se i promet nekretnina, a predsjednica Strukovne grupe posrednika u prometu nekretnina pri HGK-u Lana Mihaljinac Knežević kazala je kako je porez na nekretnine kontroverzna tema s obzirom na to da imamo visoku stopu vlasništva... - Uvođenje ovog poreza je dio stambene politike jer se pokušava stimulirati vlasnike praznih nekretnina da ih stave ne tržište jer je kroničan problem manjak ponude nekretnina na tržištu.

Zgombić dodaje i da je u redu da su stope poreza različite u raznim gradovima. - Siguran sam da bi ovaj porez prema načelu pravednost pao na Ustavnom sudu. Ako se želi stimulirati da više stanova bude na tržištu, nemojte oporezivati ljude i govoriti im što da rade sa svojom imovinom, nego stimulirajte stanogradnju. To bi bio put do priuštivog stanovanja.

Mihaljinac Knežević je kazala kako će intervencija na turistički najam imat više rezultata od samog poreza.

