Žuto upozorenje; Opet nevrijeme, pogledajte gdje će biti najgore, a gdje najsigurnije

Ako su vas ova dva dana zavarala lijepim vremenom i pomislili ste kako se bliži ljeto, prevareni ste.

Već danas u večernjim satima, a posebno u petak 6. srpnja, očekuje nas velika mogućnost nesatabilnog vremena praćenog grmljavinom, pljuskovima i obilnom kišom koje će dovesti i do niže temperature.

DHMZ je na svojim stranicama izdao žuta upozorenja za riječku, zagrebačku, karlovačku i gospičku regiju što znači da pozivaju građane da pripaze zbog svog vremena, posebno ako se nađu na otvorenim područjima.

Foto: DHMZ/Screenshot

U petak je žuto upozorenje uz već navedene izdano i za osječku regiju što znači da cijela Hrvatska osim Dalmacije u noći s petka na subotu može očekivati grmljavinska nevremena.

Foto: DHMZ/Screenshot

"U petak će u većini krajeva biti promjenljivo i nestabilno, lokalno uz pljuskove i grmljavinu. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi i obilnija oborina, osobito u zapadnim predjelima. Sunčanije i uglavnom bez kiše zadržat će se u Dalmaciji.

VIDEO Evo kakvo nam ljeto prognozira DHMZ-ov Krunoslav Mikec:

[video: 25146 / ]

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na sjevernom Jadranu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 27, na Jadranu od 26 do 30 °C", piše DHMZ.

"U nedjelju je izgledno stabilnije i sunčanije, a temperature zraka će porasti. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u gorju sjeveroistočni vjetar", javlja HRT.

