Poljski premijer otkrio hitni plan za Ukrajinu u tri točke: 'Dosta je čekanja'

Poljski premijer Donald Tusk kaže da bi Europa trebala financirati pomoć Ukrajini koristeći sredstva Rusije koja su zamrznuta. "Previše je bilo razgovora, vrijeme je za akciju!" poručio je Tusk u objavi na društvenim mrežama, prije nego što je naveo tri mjere koje smatra potrebnima u vezi s ukrajinskim sukobom.

Prvo, sugerira Tusk, Europa bi trebala "financirati našu pomoć Ukrajini iz zamrznutih ruskih sredstava". Drugo, poljski lider ističe da treba ojačati zračno patroliranje, kao i "granice EU s Rusijom". I na kraju, Tusk zaključuje da Europa treba "brzo usvojiti nova fiskalna pravila za financiranje sigurnosti i obrane EU. Sada!" Ovo dolazi nakon što je čelnik NATO-a upozorio europske zemlje da bi mogle primiti telefonski poziv od Donalda Trumpa ako odbiju izdvojiti 2% svog proračuna za obranu, piše BBC.

Enough talking, it’s time to act! 1. Let’s finance our aid for Ukraine from the Russian frozen assets. 2. Let’s strengthen air policing, the Baltic sentry and the EU borders with Russia. 3. Let’s swiftly adopt new fiscal rules to finance the EU security and defence. Now!