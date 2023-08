Policija pronašla nož kojim je ubijen grčki navijač, sad se čeka DNK analiza

Ispitana je, prema dostupnim informacijama, i posljednja skupina od 35 uhićenih navijača u Grčkoj kojima je određen istražni zatvor. Policija skuplja dokaze, a među njima je navodno i nož kojim je porezan grčki navijač koji je nasmrt iskrvario. Grčki mediji pišu da je pronađena i fotografija na kojoj se vidi samo ubojstvo. Sigurnost 105 hrvatskih državljana uhićenih nakon huligansko-navijačkih nereda u Grčkoj glavni je prioritet veleposlanstva.

Veleposlanik u Grčkoj Aleksandar Sunko rekao je za RTL televiziju da je o tome već razgovarao s predsjednikom prvostupanjskog suda koji je uhićenima odredio pritvor te da će danas razgovarati i s predstavnicima javnog tužiteljstva u Ateni. Iako Grci tvrde da je sigurnost pritvorenih zajamčena, pozorno se prati situacija, a na društvenim mrežama šire se apeli u kojima se tvrdi da se navijači drže u nehumanim uvjetima "gorima nego za ratne zarobljenike". Veleposlanik Sunko istaknuo je da je pritvorenicima pružena medicinska skrb pa su neki odvedeni liječniku, a osigurane su im i zalihe lijekova.

Počelo je, prema neslužbenim informacijama, uzimanje uzoraka DNK 105 uhićenih osoba kako bi se usporedili s onima na mjestu zločina. Roditelji su zabrinuti hoće li uhićeni imati pravedno suđenje pa su preko odvjetnika uputili apel hrvatskim vlastima u kojem ističu da se većinom radi o osobama mlađe životne dobi; 18, 19 ili 20 godina. "Tražimo da se učine svi napori na razini diplomacije i politike da ih se stavi u jedan zatvor, da ih se ne razdvaja", traže roditelji pozivajući se na Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kojom je zajamčena presumpcija nevinosti i pravo na pravično suđenje.

S obzirom na njihovu dob, na dio navijača, kad bi im se sudilo u Hrvatskoj, primijenio bi se Zakon o sudovima za mladež, a i u Grčkoj bi, prema izjavi odvjetnika Marija Medaka, pravnog savjetnika roditelja uhićenih navijača, u svakom slučaju trebali imati poseban tretman. U nekim grčkim medijima objavljena su čak i imena uhićenika i roditelja s osobnim podacima i adresama, što Medak smatra neprimjerenim.

– Da se to dogodilo u Hrvatskoj, bilo bi zasigurno kaznenih postupaka – rekao je. Uhićene se tereti za desetak kaznenih i prekršajnih djela, a fokus istrage je na razrješenju okolnosti smrti 29-godišnjeg grčkog navijača i koga će se sve za to ubojstvo optužiti.

I dok roditelji uhićenih pitaju čini li hrvatska država sve što može da pomogne u ovoj situaciji da se zaštite njihova djeca od maltretiranja u zatvorima, grčki odvjetnik Alexis Kougias za tamošnju televizijsku kuću rekao je da je ispravno zadržati neke od navijača jer je teoretski jedan od njih nožem ozlijedio Grka koji je nakon toga preminuo.

Dakle, traži se osoba koja će biti optužena za ubojstvo, a Kougias pretpostavlja da je počinitelj među uhićenima, no moguće je i da nije, da je još na slobodi. Tvrdi da grčka policija ima snimku na kojoj se vidi ubojstvo 29-godišnjeg Michalisa Katsourisa.

– Postoji mogućnost da su Grci pomogli Hrvatima da dođu tamo, no to je drugo kazneno djelo. To ne znači da je i tih 105 uhićenih ljudi došlo tamo kako bi počinilo ubojstvo – rekao je.

FOTO Nastavljaju se ispitivanja navijača

Grčki Newsit objavio je da su kod navijača pronađeni noževi. Uhićeni koji su bili na saslušanju rekli su da su sudjelovali u neredima, ali da nisu krivi za ubojstvo. Star TV je objavio video na kojem se vide hrvatski navijači u crnom blizu stadiona AEK-a, gdje su se sukobili s domaćim navijačima, a tada je, oko 23 sata, kako tvrde, Katsouris zadobio kobnu ozljedu od koje je iskrvario.