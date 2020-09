Policija istražuje incident. Migranti ga prisilili da ih vodi kroz šumu: Istina je, skočili su pred mene s pištoljem

Splitsko-dalmatinska policija istražuje slučaj 77- godišnjaka koji tvrdi da su ga u nedjelju migranti prisilili da ih vodi kroz šumu uz prijetnju oružjem.

"U odnosu na zaprimljenu prijavu da 77-godišnjeg muškarca da su mu u nedjelju 30.kolovoza, za sada nepoznati muškarci, oko 15 sati navodno zaprijetili oružjem, dok se vraćao iz Republike Hrvatske u Republiku BIH gdje trenutačno boravi te ga prisilili da ih odvede kroz šumu, provodimo kriminalističko istraživanje.

Prema prvim zaprimljenim informacijama sve je upućivalo na to da s navedeni događaj odvio na području Bosne i Hercegovine te je u suradnji s nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine započeto kriminalističko istraživanje. Daljnjim provođenjem mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih bitnih činjenica policijski službenici jučer tijekom dana obavili su detaljan razgovor s oštećenim, te su s istim izašli su na mjesto događaja kako bi utvrdili gdje se točno događaj dogodio. Obavljenim očevidom utvrđeno je da se događaj najvjerojatnije desio uz samu granicu i to nekih 50 metara u Republici Hrvatskoj. Na okolnosti ovog događaja u tijeku je kriminalističko istraživanje", priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Naime, društvenim mrežama proširila se objava jednog Splićanina koji tvrdi da su migranti oteli djeda njegova prijatelja u okolici Aržana. Dalmatinski portal pronašao je muškarca koji se susreo s migrantima.

- Istina je, skočili su preda me s pištoljem. 'U šumu', kazali su mi. Rekli su da su migranti. Išao sam ih odvesti preko vodovoda, ali su mi naredili da ih vodim kroz šumu. Trebao sam ih odvesti do Vukića stina. Bila su dvojica, maskirani su bili, ovaj što je govorio bosanski je imao pištolj. Taj je bio bez brade, dok je drugi bio bradat, radi se o mlađim ljudima. Inzistirali su da ih vodim kroz šumu, a to je meni bilo teško, izgrebao sam se cijeli", ispričao je i dodao da ga je kontakrirala i hrvatska i policija BiH.