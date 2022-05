Policajac van službe pucao u zrak, a sumnjiči ga se i da je mjesecima proganjao jednu djevojku

Za dovođenje u opasnost osumnjičeni su 29-godišnjak i 34-godišnjak, a 29-godišnjak, inače policajac, sumnjiči se i za nametljivo ponašanje i prijetnju. Kako je priopćila policija, riječ je o događaju koji se zbio 6. svibnja u 10.30 kada su njih dvojica pucali iz vatrenog oružja ispred kafića u Gomirju.

U to vrijeme, 29-godišnjak koji je kao policajac raspoređen na rad u PU karlovačkoj, nije bio u službi. No bez obzira na to, u policiji kažu da su ispaljivanjem više hitaca u zrak, on i 34-godišnjak u opasnost doveli stanovnike obližnjih kuća i prolaznike. U toj pucnjavi ozlijeđenih srećom nije bilo, a osim za općeopasnu radnju, 29-godišnjak se sumnjiči i za nametljivo ponašanje jer je proteklih mjeseci višekratno pokušavao stupiti u kontakt s djevojkom, koja taj kontakt nije željela.

Pri svemu tom je bio nametljiv, zbog čega je djevojka, kažu u policiji, strahovala za vlastiti život te je bila tjeskobna. Dvojac je ispitan na policiji, nakon čega će vjerojatno biti dovedeni pred suca istrage Županijskog suda u Rijeci. Što se tiče 29-godišnjaka, on je do okončanja disciplinskog postupka, koji je protiv njega pokrenut, udaljen iz službe.