Pokrenuta istraga protiv bivšeg načelnika općine Višnjan

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave primorsko-goranske, donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1972.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti. Radi se o Angelu Mattichu, bivšem načelniku Općine Višnjan.

Osnovano se sumnja da je okrivljenik, u razdoblju od 29. siječnja 2010. do 14. svibnja 2021. u Višnjanu, kao načelnik Općine Višnjan (dalje: Općina), istodobno i kao vlasnik jednog obrta (dalje: Obrt), s ciljem pribavljanja nepripadne imovinske koristi, nakon što je 29. siječnja 2010. raspisao javni natječaj za prodaju i osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine, protivno uvjetima javnog natječaja podnio prijavu na taj natječaj bez prethodne uplate jamčevine. Potom je donio Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojom je prihvatio vlastitu ponudu. Zatim je, iako nije platio jamčevinu, 15. rujna 2010. kao vlasnik Obrta s Općinom zaključio Ugovor o kupoprodaji, a istodobno i Ugovor o osnivanju prava građenja na jednoj nekretnini s ugovorenom kupoprodajnom cijenom od 646.512,27 kuna, koja će se isplaćivati iz ugovorenih godišnjih naknada za pravo građenja. Navedene naknade okrivljenik nije imao stvarne namjere plaćati, budući da je do 2020. godine podmirio iznos od svega 83.586,24 kuna. Unatoč neispunjenim ugovorenim obavezama i isteku ugovorenih rokova, okrivljenik je 10. prosinca 2020. kao vlasnik Obrta podnio zahtjev Općinskom vijeću Općine (dalje: Vijeće) za odgodu početka primjene dijela odredbi Ugovora o pravu građenja navodeći kao razlog nemogućnost građenja jer se na nekretnini nalazi dalekovod, iako je još u vrijeme potpisivanja tog Ugovora znao da se na toj nekretnini nalazi zračni dalekovod. Tako je od Vijeća ishodio odgodu primjene ugovora te preuzimanje obveze Općine da ukloni zračni dalekovod. Slijedom toga je okrivljenik, kao načelnik i kao vlasnik Obrta, 14. svibnja 2021. sam sa sobom zaključio Aneks Ugovora o osnivanju prava građenja kojim je definirao da svi ugovoreni rokovi iz tog Ugovora za obje ugovorne strane počinju teći od dana uklanjanja zračnog dalekovoda, osiguravši time sebi kao vlasniku Obrta zadržavanje povoljnih ugovornih uvjeta i cijene iz 2010. godine uz višegodišnju odgodu plaćanja. Opisanim postupanjem si je pribavio protupravnu imovinsku korist od najmanje 43.952,42 eura, a Općinu je na ime dospjelih neplaćenih obveza i zateznih kamata oštetio za taj iznos.

Nadalje je okrivljenik, bez suglasnosti Vijeća i protivno važećem Urbanističkom planu Općine u Javnom natječaju za prodaju nekretnina od 19. i 21. kolovoza 2020. radi izgradnje benzinske postaje, kao općinski načelnik obvezao Općinu na izgradnju skretnice na česticu benzinskog servisa i s drugim društvom ugovorio izvođenje tih radova, kojima je bez građevinske dozvole izveden novi prilaz pri čemu je istovremeno izveden prilaz do nekretnine za koju je kao vlasnik Obrta sebi ugovorio pravo građenja i kupnje. Na opisani način je okrivljenik Općinu oštetio za plaćene radove gradnje prilaza u zasad neutvrđenom iznosu.

Osim toga je okrivljenik, od početka lipnja 2020. do 9. ožujka 2021. u Višnjanu, kao načelnik Općine, u cilju pribavljanja nepripadne materijalne koristi, nakon što je u lipnju 2020. u ime Općine jednom društvu naložio izradu procjene vrijednosti svoje nekretnine, a u prosincu 2020. godine u ime Općine istom društvu naložio izradu Elaborata s osiguranjem dokaza o zatečenom stanju pošljunčanog puta na dijelu svoje nekretnine uz procjenu vrijednosti radova vraćanja puta u prvobitno stanje, 14. prosinca 2020. Vijeću podnio zahtjev za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine s dvije nekretnine u njegovom su/vlasništvu. Pritom se pozvao Sporazum zaključen između Općine i njega kao vlasnika nekretnine o osiguranju zemljišta za izgradnju prometnice kao pravni osnov za zamjenu nekretnina, znajući da Sporazumom kao predmet zamjene nije predviđena jedna njegova čestica, kao ni cijela općinska čestica te znajući da su njegove nekretnine niže vrijednosti od općinskih nekretnina. Nakon što je Vijeće prihvatilo njegov zahtjev i donijelo Odluku o zamjeni nekretnina, okrivljenik je donio Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojom je prihvatio vlastitu ponudu. Potom je 12. veljače 2021., protivno Sporazumu i interesima Općine, sam sa sobom zaključio Ugovor o zamjeni nekretnina na temelju kojeg je Općinski sud u Pazinu proveo upis prava vlasništva na nekretnini u cijelosti u njegovu korist. Na opisani način je, stjecanjem protivno Sporazumu cijele čestice vrijedne najmanje 10.000,00 kuna te razlikom vrijednosti zamijenjenih nekretnina od najmanje 37.446,00 kuna, sebi pribavio protupravnu imovinsku korist od najmanje 6.297,17 eura na štetu Općine.