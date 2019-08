Butković podržao zahtjev vozača u javnom linijskom prijevozu da dobiju status službene osobe

Nakon što su u petak održali desetominutni štrajk upozorenja i najavili veliki štrajk za 9. rujna, na prvi dan nove školske godine, predstavnici Sindikata prometa i veza (SPV) i Udruge sindikata vozača i prometnih radnika jučer su se sastali s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem s kojim su razgovarali o svojim zahtjevima za poboljšanje uvjeta rada vozača u javnom linijskom prijevozu. Predsjednik SPV-a Stjepan Lisičak kaže da je ministar Butković podržao njihov zahtjev da vozači dobiju status službene osobe te da im je obećao da će to službenim dopisom zatražiti od ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića.

Što se tiče drugih zahtjeva vozača u javnom linijskom prijevozu, to je u prvom redu, objašnjava Lisičak, potpisivanje temeljnog granskog kolektivnog ugovora. Lisičak ističe da je na tržištu javnolinijskog prijevoza sada nered i da svatko radi po svome. Njihov je zahtjev da vozač ima plaću od 5000 kuna, umjesto trenutačnih od 3800 do 4500 kuna.

– To je čista plaća, vozači na to dobiju i dodatke. No naši su zahtjevi skromni, pogotovo ako se uzme u obzir da vozači i prodaju karte, voze i izloženi su psihičkom i fizičkom maltretiranju. Zato vozači i odlaze van, i to u najboljim godinama, jer ne mogu ovdje osigurati egzistenciju – upozorava Lisičak. Dodaje da ministar Butković ne može riješiti sve probleme vozača te da to ovisi i o Ministarstvu financija i županijama koje sufinanciraju javni linijski prijevoz.

A jedan od zahtjeva vozača je da se subvencije plaćaju prema prijeđenim kilometrima, a ne prema prevezenim osobama kao što je to sada. U Sloveniji te subvencije, navodi Lisičak, iznose 1,8 eura po kilometru, dok bi u Sindikatu i Udruzi bili zadovoljni da u Hrvatskoj to iznosi 1,5 eura. Pri tome, ističe, to ne bi značilo da bi se povećao ukupni iznos koji se izdvaja za subvencioniranje linijskog prijevoza jer bi se tako novac pravednije rasporedio. Poslodavci su u tom slučaju, navodi Lisičak, spremni povećati plaće vozačima minimalno 10 posto.

Vozači i prijevoznici upozoravaju da 31. studenog na snagu stupa Pravilnik o javnom linijskom prijevozu koji će omogućiti da se na natječaje za koncesije javljaju i strani autobuseri. Stoga traže da se uvede prijelazno razdoblje za hrvatske prijevoznike koji bi zadržali trenutačne koncesije dok ne postanu konkurentniji na tržištu. Lisičak kaže da će se sutra održati sastanak predstavnika poslodavaca, Vlade i županija na temu zahtjeva vozača. A u Sindikatu i Udruzi ne odustaju od najavljenog štrajka 9. rujna. Barem za sada.

– Najava štrajka i dalje stoji. No vidjet ćemo kakva će biti situacija. Ako se ništa ne promijeni, do štrajka će sigurno doći – poručuje Lisičak.