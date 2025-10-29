Naši Portali
VOZIO GOTOVO 140 KILOMETARA NA SAT

Podignuta optužnica protiv vozača Tesle koji je usmrtio pješakinju: Prijeti mu do 15 godina zatvora

Split: Autom sletio s kolnika i usmrtio pješakinju
Foto: Zvonimir Barisin
VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
29.10.2025.
u 21:09

Vozač Tesle optužen je za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što je propisana kazna zatvora od tri do 15 godina.

Zbog teške prometne nesreće koja se krajem svibnja dogodila u središtu Splita kada je vozač "Tesle" s gotovo 140 kilometara na sat usmrtio pješakinju na nogostupu Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je podiglo optužnicu protiv 33-godišnjaka.

Vozač Tesle optužen je za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što je propisana kazna zatvora od tri do 15 godina. U istražnom zatvoru je proveo mjesec dana dok sudac istrage nije ispitao sve predložene svjedoke. Neslužbeno se doznaje da je optužen 33-godišnji Dino Klarić koji je vozeći 138,47 kilometara na sat izgubio nadzor nad automobilom i na nogostupu srušio i na mjestu usmrtio pješakinju Z. M.

Optužnicom mu se na teret među ostalim stavlja da je 28. svibnja oko 18.34 sati vozio nedopuštenom brzinom, a nakon što ga je zanijelo prednjim je kotačima udario prvo u ivičnjak pa u metalnu ogradu, potom u metalni stup i nosač prometnog znaka. Naposljetku je udario u sustav javnih bicikala koji su se nalazili na nogostupu pa potom i u pješakinju koja nije uspjela pobjeći. Osim izgubljenog života nastala je i velika materijalna šteta jer je u desnoj prometnoj traci oštećeno pet automobila.

FOTO Jezivi prizori s mjesta nesreće u Splitu: Teslom naletio na ženu, poginula je. Auto se smrskan
Split: Autom sletio s kolnika i usmrtio pješakinju
tragedija Split prometna nesreća

LI
liliZG
22:21 29.10.2025.

ne prijeti njemu niš--- prvo će dobiti 3 godine, onda će mu nabrojati sve olakotne okolnosti , onda će u to uključiti vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru (ako je išta i proveo) i ostat će nekih godinu dana što će pretvoriti u uvjetnu i ako u slijedećih 5 godina ne ponovi isti , sve se briše... hvala hrvatsko sudstvo

KP
Karlovacko pivo
22:10 29.10.2025.

Takvi kao on da dobije i najveću kaznu nije dovoljno za obitelj poginule

KP
Karlovacko pivo
22:10 29.10.2025.

Takvi kao on da dobije i najveću kaznu nije dovoljno za obitelj poginule

